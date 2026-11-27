Біатлоністка збірної України Кристина Дмитренко спокійно відреагувала на провальний старт нового сезону Кубка світу. В індивідуальній гонці, яка відкривала розіграш, наша співвітчизниця стала 55-ю, однак, попри це, оцінила результат як звичайний для себе.

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Про це Дмитренко заявила в інтерв’ю "Суспільне Спорт". 27-річна спортсменка з Чернігова, яку вболівальники назвали найкрасивішою у команді, наголосила, що стартові етапи сезонів традиційно складаються для неї невдало, оскільки пов’язані з надмірними емоціями.

"Гонка була важка психологічно, бо мене трусило на рубежах. Проблеми зі стрільбою почалися ще до змагань – на контрольних стартах теж були помилки, і це пов'язано саме з психологією. Мені хотілося, щоб сезон швидше розпочався, аби зрозуміти, що відбувається: чи я сама себе накручую, чи так воно і є. Все нормально, це перша гонка. Якщо подивитися мої останні три сезони, то перший етап завжди провальний. Найгірший етап для мене", – зізналася Дмитренко.

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Зазначимо, що українські дівчата у повному складі не потрапили до залікової зони індивідуальної гонки на етапі в Контіолахті.

Як повідомляв OBOZ.UA, двох українських біатлоністок відсторонили від старту у першій гонці нового сезону Кубка IBU.

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