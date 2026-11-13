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"Мають відповісти": у Росії вимагають заплатити "моральну компенсацію" за відсторонення у спорті

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
489
"Мають відповісти": у Росії вимагають заплатити "моральну компенсацію" за відсторонення у спорті
Лепехін поскаржився на санкції

Колишній футболіст санкт-петербурзького "Зеніту" Костянтин Лєпьохін висловив безглузду думку про те, що російським спортсменам зобов’язані виплатити компенсації за відсторонення від турнірів. Представник РФ звинуватив міжнародні федерації в моральному знущанні зі спортсменів, яких нібито несправедливо покарали.

Про це Лєпьохін заявив в інтерв’ю порталу Metaratings. Бронзовий призер чемпіонату Росії 2001 року поскаржився на те, що представники інших країн не хочуть змагатися з агресорами й окупантами – зокрема, у хокеї масово оголосили бойкот РФ.

''Мають відповісти'': у Росії вимагають заплатити ''моральну компенсацію'' за відсторонення у спорті

Українські вболівальники вивісили плакат про РФ

''Мають відповісти'': у Росії вимагають заплатити ''моральну компенсацію'' за відсторонення у спорті

Хокеїсти збірної Росії

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"Я не бачу нічого позитивного. Уже деякий час я не вірю в усі ці міжнародні організації. Хокеїстів допустили – добре. Але чи заплатять нам якусь неустойку за те, що їх не було майже п’ять років? Фінансову чи моральну компенсацію? Вони завдали такої серйозної шкоди, а зараз повертають, і ми радіємо. Спочатку вони мають відповісти за те, що нас, на мій погляд, безпідставно звідусіль відсторонили. Ще треба подивитися, як відбуватиметься повернення в хокей. Там бойкотують, страйкують. Зараз відмовляться три збірні – і жодного чемпіонату не буде. У футболі, думаю, усе буде складніше", – сказав Лєпьохін.

''Мають відповісти'': у Росії вимагають заплатити ''моральну компенсацію'' за відсторонення у спорті

Костянтин Лєпьохін. Джерело: bobsoccer.ru

''Мають відповісти'': у Росії вимагають заплатити ''моральну компенсацію'' за відсторонення у спорті

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Нагадаємо, минулого тижня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські команди до своїх турнірів. Водночас пізніше стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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