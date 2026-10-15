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"Маємо зустрічати росіян, ніби нічого не відбувається?!" Українська чемпіонка світу показала будинок після удару РФ. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 657
"Маємо зустрічати росіян, ніби нічого не відбувається?!" Українська чемпіонка світу показала будинок після удару РФ. Відео
Харків став жертвою удару росіян

Чемпіонка світу з фехтування Влада Харкова повідомила, що будинок у Києві, де вона мешкає, потрапив під російський обстріл у ніч проти 15 жовтня. Сама спортсменка в цей час перебувала в дорозі до Касабланки, де відбудеться Кубок світу серед шаблісток.

Про це Харькова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. 30-річна переможниця світової першості зазначила, що її квартира вціліла, а сама вона стала однією з тих, кому "пощастило". Влада назвала таку ситуацію справжнім трешем, а також обурилася допуском росіян до міжнародних турнірів.

''Маємо зустрічати росіян, ніби нічого не відбувається?!'' Українська чемпіонка світу показала будинок після удару РФ. Відео

Влада Харкова стала чемпіонкою світу-2025. Джерело: instagram.com/vladakharkova

"Вдумайтесь. Мені пощастило, бо після російського обстрілу моя квартира залишилася цілою. До якої жахливої реальності ми дожили, якщо це тепер називається везінням? І ось я, українська спортсменка, маю виходити на доріжку, змагатися, віддавати привітання, дотримуватися спортивного етикету. Росія руйнує наші будинки, вбиває наших людей, змушує нас ховатися від ракет посеред ночі. А наступного дня ми маємо зустрічати росіян на міжнародних спортивних аренах так, ніби нічого не відбувається, бо спорт поза політикою?" – справедливо зауважила спортсменка.

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Наслідки удару Росії по Києву 15 жовтня. Джерело: ДСНС України

Також Харькова додала, що у спортивному світі намагаються нормалізувати злочини РФ проти України. "Коли ти стоїш о четвертій ранку на холоді, бо тебе можуть убити, – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, у якому ти живеш, – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде тобі куди повернутися після змагань, – це не політика. Це війна. І вона має конкретного агресора – Росію", – підсумувала спортсменка.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські військові злочинці завдали удару по спортивному комплексу "Атлет" у Києві.

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