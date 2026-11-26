Другу половину групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" розпочав із поразки. Турецькому "Фенербахче" вдалося забити лише раз, але суперник був близьким і до розгромної перемоги. Вкотре забагато поклали на голкіпера, якому просто немає можливості грати одному за всіх. Що пішло не так у Лондоні? Та чи можна було вибороти хоча б нічию? OBOZ.UA підбиває підсумки вчорашньої гри.

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Перший тайм. У дуже рівному таймі – дуже пощастило

Як і раніше, "Шахтар" розпочав першим номером, з агресивним пошуком виходу до чужих воріт. Традиційно, все поклали на фланги. Перша дійсно небезпечна атака прийшла ліворуч через Марлона – але вінгер не зміг реалізувати майже вихід один на один. Атмосфера на "Стемфорд Бридж" була невимовно сильною, 40 тисяч людей вболівали за всіх одразу.

"Фенербахче" розпочав навіть не третім номером – вони віддали м’яч українській команді. Високий та вичікувальний пресинг змушував затримувати м’яч у лінії захисників, а часом навіть відводити його аж до Різника, щоб довгою передачею сподіватися на точність. Одна з обрізок Енріке призвела до перехоплення просто перед воротами й не стала голом лише через поганий пас на хід від Грінвуда.

Знову в матчі ЛЧ гірники отримали епізод, який критично нагадав їм про потребу бути обережними у швидких рішеннях. Уже за кілька хвилин турки забили: кримезний Мурічі затиснув Матвієнка, влучив у стійку та з метра добив у ворота. Лише через порушення в боротьбі, яке вгледіли арбітри, гол скасували. Згадався мем "Це ж було вже". Такий самий розвиток подій був і в інших єврокубкових матчах "Шахтаря". Голкіпери увімкнулися на повну після 30-ї хвилини, особливо Різник, який взяв на себе роль капітана навіть над Матвієнко і заспокоював нерви захисників.

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Статистична довідка показувала 71% володіння саме в підопічних Турана. Але той скасований гол вибив фундамент з-під ніг нашої команди. Ініціатива перейшла до "Фенербахче" стрімко й болючі раптові обрізки давали туркам створювати моменти. Таких моментів, на жаль, за перший тайм було забагато і знову рятував тільки Різник. В обороні суперники ставали у 5-3-2, де центрові футболісти спеціально віддавали "Шахтарю" простір на флангах. На м’ячі Назарина відходив до назад аж до Матвієнко й Бондаря, створюючи трійку захисників. Тоді на фланги допоміжними піднімалися латералі, бо Енріке з Тобіасом були дуже потрібні для додаткових варіантів за такої тактики. От тільки підстраховка дозволяла закрити цю навмисне створену лазівку.

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То був досить рівний тайм, таку ж рівність ми побачили й на полі. Швидкий спалах "Шахтаря" на початку збив скасований гол, тоді як "Фенербахче" відчув, що можна тиском змусити гірників помилитися – саме так прийшли всі їх моменти. Ігри розуму були не тільки від тренерів, а й від гравців, які жестами намагалися підкинути сусіду подальший варіант розвитку атак і куди треба бігти. Вся 45-хвилинка дала нам гарний настрій і трошки думок про вічне.

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Другий тайм. Старі проблеми

У перерві Белозоглу, схоже, горланив як на останніх хвилинах фіналу: відчувалося розчарування від щонайменше 4 згаяних моментів. Із центра полі почав "Шахтар", але м’яч швидко перейшов до турків, які тільки більше тиснули та намагалися вибити з українців упевненість. Допомагали і трибуни: попри домашній статус матчу, місцева публіка прийшла подивитися на своїх і підтримки в них було більше, ніж навіть у місцевого "Челсі". Із плюсів – на картку сів Юксек, один із ключових для протидії опорникам.

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Згадалася гра зі "Спортінгом", коли перебіг подій був таким же. Тільки-но завершилася перерва – суперник побіг забивати. Обрізка Назарини в самому центрі поля дала Канте розвинути атаку через Грінвуда. Всюди було багато вільних зон, вінгер легко добіг до штрафного, зайшов і вдарив. У момент, коли потягнув Різник, поруч вже стояв Мурічі; він легко переправив м’яча у ворота. Тепер легально, 0:1. Через хвилину "Фенербахче" знову забив – з очевидного офсайду, але з дуже нахабною заявкою на подвоєння рахунку.

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"Шахтар" у другому таймі капітально підсів. Цікаво, що посприяв цьому Едерсон: голкіпер чудово бачив вільних гравців далеко попереду, а в першому таймі ледь не видав асист. Його величезний досвід не дозволяв гірникам закидати за спини високій лінії оборони, він постійно підчищав. Важливо було знайти Канте, ще один наддосвідчений футболіст з координацією дій своїх одноклубників. У нього було не так багато передач, але майже кожна створювала загрозу. Багато хто казав, що француз почувався як вдома – Лондон подарував йому багато спогадів і вчора він ніби наново їх проживав.

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"Шахтарю" знову багато що не вдавалося. Команда грала зовсім без центру і, можливо, слід було спробувати хоч щось таке з гравцем на вістрі. Траоре торкнувся м’яча лише 17(!) разів за 82 хвилини, тому його вирішили зняти, але цього разу заміни Турана були запізно. Турки чудово підготувалися до сильних українських флангів і закрили їх. Фанати знову побачили команду, яка покладалася на одну людину – на голкіпера.

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Але воротар не може і рятувати, і забивати. Різник, безумовно, кращий у цій грі та зробив усе, щоб втримати нічию. Та щоб виграти, треба не тільки не пропускати. Едерсон теж кілька разів рятував, от тільки роботи в нього було в рази менше. Бо польові футболісти позбавили його необхідності постійно бути в тонусі.

0:1. "Фенербахче" виграє у 5 турі та злітає всередину таблиці. Один із багатьох добре використаних привозів дозволив туркам забити гол і насолоджуватися перевагою майже півгодини, коли вони робили що завгодно. "Шахтар" знову пропускає лише один м’яч і це стає болючим підсумком. Донецький клуб падає за межі стикової зони Ліги чемпіонів – а далі легкі суперники завершилися.