Львівські "Карпати" вперше в історії обіграли луганську "Зорю". Перемога з рахунком 1:0 у 13-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2026/27 у Прем’єр-лізі стала для львів’ян першою над цим суперником за всі 18 зустрічей в УПЛ.

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Матч відбувся 21 листопада на стадіоні "Україна" у Львові. Єдиний гол було забито на 32-й хвилині. Роман Вантух пройшов лівим флангом і виконав навіс до штрафного майданчика, де Амбросій Чачуа головою скинув м’яч під удар Яну Костенку. Нападник "Карпат" із близької відстані відправив його у сітку.

Для Костенка цей м’яч став сьомим у нинішньому чемпіонаті України. До перерви рахунок більше не змінювався, хоча обидві команди мали нагоди відзначитися.

У другому таймі "Зоря" активізувалася й намагалася відігратися. На 62-й хвилині Пилип Будківський відправив м’яч у ворота львів’ян після удару Василя Кравця, однак арбітр скасував гол через офсайд. Раніше Роман Мисак відбив удар Кравця з-за меж штрафного майданчика.

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Луганці продовжували шукати можливості забити, але захист "Карпат" зберіг перевагу. Наприкінці зустрічі Мисак також упорався з дальнім ударом Артема Мачелюка.

Таким чином, львівський клуб перервав серію з 18 матчів без перемог над "Зорею" в чемпіонаті України. За цей період "Карпати" зазнали 12 поразок і шість разів зіграли внічию. Останню перемогу над луганцями здобули 10 серпня 2013 року.

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Крім того, "Карпати" провели 280-й матч без пропущених голів в історії виступів у чемпіонаті України. Домашня гольова серія львів’ян в УПЛ досягла дев’яти матчів, у яких команда забила 19 м’ячів.

Для "Зорі" поразка стала завершенням рекордної безпрограшної гостьової серії в Прем’єр-лізі. Вона тривала вісім матчів: п’ять перемог і три нічиї.

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Після 13 турів "Карпати" посідають четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 22 очки. У наступному турі львів’яни зіграють удома з житомирським "Поліссям". Матч заплановано на 29 листопада, початок о 18:00.