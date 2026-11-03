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Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
258
Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею
Шведи не гратимуть із росіянами

Збірна Швеції з хокею приєдналася до бойкоту поєдинків проти росіян після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав повернути їх до змагань. "Тре крунур" відмовилися грати з представниками країни-агресорки на чемпіонатах світу в усіх вікових категоріях через війну РФ проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті Шведської хокейної асоціації. Як зазначив голова організації Андерс Ларссон, цю позицію підтримали інші європейські країни, а також довели до відома керівництва Міжнародної федерації IIHF. Водночас бойкотувати ЧС у повному обсязі 11-разові переможці першості не будуть.

Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею

Хокеїсти збірної Швеції. Джерело: Шведська хокейна асоціація

Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

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"Збірна Швеції не гратиме проти Росії на майбутніх чемпіонатах світу. Ми домовилися з низкою інших країн спільно оголосити про це рішення. Участь Росії в міжнародних хокейних турнірах, поки триває війна в Україні, є абсолютно неприйнятною. Це рішення означає, що збірні Швеції не проводитимуть матчів проти збірних Росії. Водночас це рішення не передбачає відмови Швеції від участі в чемпіонатах світу, у яких виступає Росія", – наголосив Ларссон.

Раніше бойкотувати матчі з росіянами запланувала Фінляндія, яка є чинним чемпіоном світу. Пізніше аналогічну заяву зробила Норвегія.

Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею

Андерс Ларссон. Джерело: Шведська хокейна асоціація

Масовий бунт проти Росії: 11-разові чемпіони світу відмовилися грати з РФ на ЧС з хокею

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

До цього Німеччина, яка прийматиме ЧС-2027, влаштувала бунт проти росіян після рішення CAS. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею, пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

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