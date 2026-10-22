Збірна Росії з футболу зіграє в товариському матчі з Венесуелою 17 листопада в ретроформі національної команди СРСР. Відповідний дозвіл агресори отримали від міжнародної федерації ФІФА з нагоди 100-річчя колишнього гравця і тренера "Спартака" Микити Симоняна.

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Про це заявив генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мітрофанов у коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник режиму Володимира Путіна нагадав, що результат гри буде зараховано до рейтингу ФІФА.

"Ми отримали позитивну відповідь від ФІФА. Міжнародна федерація навіть зробила крок нам назустріч, з огляду на повагу до особистості Микити Павловича Симоняна та його заслуг перед футболом, погодивши окремі елементи форми, що не відповідають регламентним документам. Попросили лише додати ігрові номери на шорти. Це не було передбачено ретроформою, але важливо для суддів. Результат матчу йде до заліку міжнародного рейтингу", – сказав Митрофанов.

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Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, ведучи 3:1.