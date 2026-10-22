Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивВолодимир ЗеленськийЗеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброїЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуКиїв повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтняЗірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"Найкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФ

Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
330
Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА
Росіян відсторонено від міжнародних змагань

Збірна Росії з футболу зіграє в товариському матчі з Венесуелою 17 листопада в ретроформі національної команди СРСР. Відповідний дозвіл агресори отримали від міжнародної федерації ФІФА з нагоди 100-річчя колишнього гравця і тренера "Спартака" Микити Симоняна.

Про це заявив генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мітрофанов у коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник режиму Володимира Путіна нагадав, що результат гри буде зараховано до рейтингу ФІФА.

Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Микита Симонян (праворуч) у збірній СРСР. Джерело: РФС

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
12,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
12,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,5 т.
"Творять неподобство. Рішення держави": у Путіна оголосили війну Європі
3,5 т.
"Творять неподобство. Рішення держави": у Путіна оголосили війну Європі
Олена ПавловаОлена Павлова
2,5 т.
"Українців хочуть всі". Тренер збірної – про 15-річну зірку гімнастики з окупованого Мелітополя, втрати РФ і чому єдиний чемпіон не може готуватись вдома
2,5 т.
"Українців хочуть всі". Тренер збірної – про 15-річну зірку гімнастики з окупованого Мелітополя, втрати РФ і чому єдиний чемпіон не може готуватись вдома
Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Росія ізольована від світового футболу

"Ми отримали позитивну відповідь від ФІФА. Міжнародна федерація навіть зробила крок нам назустріч, з огляду на повагу до особистості Микити Павловича Симоняна та його заслуг перед футболом, погодивши окремі елементи форми, що не відповідають регламентним документам. Попросили лише додати ігрові номери на шорти. Це не було передбачено ретроформою, але важливо для суддів. Результат матчу йде до заліку міжнародного рейтингу", – сказав Митрофанов.

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Микита Симонян. Джерело: РФС

Маразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, ведучи 3:1.

Схожі теми
збірна Росії з футболу
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел