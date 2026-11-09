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Мальдері через матч "Шахтар" – "Динамо" довелося змінювати склад збірної України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,0 т.
Мальдері через матч "Шахтар" – "Динамо" довелося змінювати склад збірної України
Мальдера втратив Пономаренка у збірній України

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко не допоможе збірній України в заключних матчах групового етапу розіграшу Ліги націй. 20-річний форвард отримав травму в поєдинку національної першості проти "Шахтаря" і після проходження обстеження залишив розташування національної команди.

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера вирішив викликати до команди нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика, який зіткнувся із серйозними проблемами у своєму клубі, де зіграв лише 105 хвилин у нинішньому сезоні.

Мальдері через матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' довелося змінювати склад збірної України

Андреа Мальдера

Мальдері через матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' довелося змінювати склад збірної України

Артем Довбик. Джерело: ФК "Болонья"

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Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся" Житомир), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Мальдері через матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' довелося змінювати склад збірної України

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Взбірна"

Мальдері через матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' довелося змінювати склад збірної України

Боротьба Пономаренка в матчі Україна – Північна Ірландія

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Нагадаємо, що 14 листопада українська команда зіграє на виїзді з Північною Ірландією, якій програла в "домашньому" матчі 0:3. "Синьо-жовті" відстають від британців на чотири очки в турнірній таблиці.

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