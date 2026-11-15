Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, що після поразки від Північної Ірландії в 5-му турі Ліги націй у нього в роздягальні відбулася розмова з українськими футболістами. Італійський фахівець закликав гравців не опускати рук, але зажадав від кожного більшої самовіддачі.

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Відповідаючи на запитання Олександри Кучеренко в ефірі телеканалу Megogo, італійський фахівець зізнався, що спробував повернути бойовий дух своїм підопічним.

"Я сказав, що потрібно бути дуже злими. Потрібно злитися, але не падати духом і не думати про негатив. Необхідно усвідомлювати всю ситуацію. Звичайно, це ненормально, і кожен повинен вимагати від себе більшого, щоб така поразка не стала чимось звичним", – заявив Мальдера.

Фахівець також оцінив становище збірної України в групі дивізіону C. Після трьох поразок команда ризикує вилетіти до дивізіону D.

"На жаль, ми програли три матчі й зараз ризикуємо вилетіти. Можливо, щось пішло не за планом. Зараз ми не говоримо про те, щоб урятуватися. Ми маємо думати про те, щоб ризикувати, викластися на максимум і виграти цей останній матч для нас і наших людей", – додав Мальдера.

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Останній матч групового етапу збірна України проведе з Албанією. Для команди це буде останній шанс набрати очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Забарний емоційно висловився після поразки від Північної Ірландії. Футболіст визнав, що національна команда переживає серйозну кризу, і взяв на себе відповідальність за невдалий результат.

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