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Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
669
Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео
Поєдинок відбувся в Белфасті

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, що після поразки від Північної Ірландії в 5-му турі Ліги націй у нього в роздягальні відбулася розмова з українськими футболістами. Італійський фахівець закликав гравців не опускати рук, але зажадав від кожного більшої самовіддачі.

Відповідаючи на запитання Олександри Кучеренко в ефірі телеканалу Megogo, італійський фахівець зізнався, що спробував повернути бойовий дух своїм підопічним.

"Я сказав, що потрібно бути дуже злими. Потрібно злитися, але не падати духом і не думати про негатив. Необхідно усвідомлювати всю ситуацію. Звичайно, це ненормально, і кожен повинен вимагати від себе більшого, щоб така поразка не стала чимось звичним", – заявив Мальдера.

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Фахівець також оцінив становище збірної України в групі дивізіону C. Після трьох поразок команда ризикує вилетіти до дивізіону D.

"На жаль, ми програли три матчі й зараз ризикуємо вилетіти. Можливо, щось пішло не за планом. Зараз ми не говоримо про те, щоб урятуватися. Ми маємо думати про те, щоб ризикувати, викластися на максимум і виграти цей останній матч для нас і наших людей", – додав Мальдера.

Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео

Андреа Мальдера. Джерело: Кадр із відео

Останній матч групового етапу збірна України проведе з Албанією. Для команди це буде останній шанс набрати очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео

Україна програла Північній Ірландії

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Забарний емоційно висловився після поразки від Північної Ірландії. Футболіст визнав, що національна команда переживає серйозну кризу, і взяв на себе відповідальність за невдалий результат.

Мальдера зізнався, що зробив у роздягальні збірної України після поразки від Північної Ірландії. Відео

Забарний після матчу. Джерело: Кадр із трансляції

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