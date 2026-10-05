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Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 852
Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною
Мальдера визначився зі складом на матч з Угорщиною

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера виключив шістьох футболістів зі складу збірної України на матч четвертого туру групового турніру Ліги націй з Угорщиною. Наставник "синьо-жовтих" відмовився від послуг трьох легіонерів і двох дискваліфікованих футболістів на поєдинок 5 жовтня.

Зустріч відбудеться на стадіоні імені Антона Малатінські в Трнаві. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Угорщина. Початок о 21:45 за київським часом.

Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: УЄФА

Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною

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Як повідомляє Telegram-канал Української асоціації футболу, у матчі точно не візьмуть участі захисники Микола Матвієнко з "Шахтаря" (дискваліфікація) та Богдан Михайличенко ("Полісся"), півзахисники Олександр Зубков з АЕКа, динамівець Микола Шапаренко та Георгій Судаков ("Бенфіка"), а також нападник "Андерлехта" Данило Сікан (дискваліфікація). До цього команда втратила гравця "Евертона" Віталія Миколенка.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

1. Георгій Єрмаков, 2. Ілля Крупський, 3. Едуард Сарапій, 4. Тарас Михавко, 5. Валерій Бондар, 6. Володимир Бражко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Олександр Назаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Матвій Пономаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олександр Драмбаєв, 15. Віктор Циганков, 16. Іван Варфоломєєв, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олег Очеретько, 19. Єгор Назарина, 20. Максим Хлань, 21. Владислав Велетень, 22. Ігор Краснопір, 23. Дмитро Різник

Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Мальдера виключив трьох легіонерів зі складу збірної України на матч з Угорщиною

Склад збірної України. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про вплив війни на гравців національної команди.

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