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Мальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної Ірландії

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,0 т.
Мальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної Ірландії
Поєдинок заплановано на 14 листопада

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився зі складом на матч п’ятого туру Ліги націй проти Північної Ірландії. До заявки з 23 футболістів не потрапили захисник "Шахтаря" Валерій Бондар і півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко, а також вінгер "Полісся" Олександр Назаренко.

Мальдера виключив футболістів ''Шахтаря'' та ''Динамо'' зі збірної України на матч проти Північної Ірландії

Андреа Мальдера

Про причини відсутності двох перших гравців італієць розповів на передматчевій пресконференції 13 листопада. За словами наставника, Шапаренко погано почувається, а Бондар відчуває втому після останніх матчів.

"На жаль, Микола Шапаренко погано почувається. Також Валерій Бондар трохи втомився після останніх матчів. Це, власне, всі наші втрати, решта гравців готові завтра вийти на поле", – заявив Мальдера.

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Таким чином, тренерський штаб включив до остаточної заявки 23 гравців. Серед них три воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін і Дмитро Різник.

Повний склад збірної України на матч із Північною Ірландією:

Георгій Єрмаков, Борис Крушинський, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Ілля Крупський, Єгор Ярмолюк, Олексій Кащук, Георгій Судаков, Роман Яремчук, Олександр Андрієвський, Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Данило Сікан, Іван Варфоломєєв, Віталій Миколенко, Владислав Ванат, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Геннадій Синчук, Ігор Краснопір, Микола Матвієнко, Дмитро Різник.

Мальдера виключив футболістів ''Шахтаря'' та ''Динамо'' зі збірної України на матч проти Північної Ірландії

Склад збірної України з футболу. Джерело: УАФ

Матч п’ятого туру Ліги націй Україна – Північна Ірландія відбудеться 14 листопада. Початок зустрічі заплановано на 21:45.

Нагадаємо, що збірна України з футболу після двох поразок поспіль і за два тури до фінішу серйозно ускладнила своє становище в групі B2 Ліги націй і посідає лише третє місце.

Мальдера виключив футболістів ''Шахтаря'' та ''Динамо'' зі збірної України на матч проти Північної Ірландії

Турнірна таблиця в Лізі B

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