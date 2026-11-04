Мальдера відмовився викликати Ярмоленка до збірної України на вирішальні матчі Ліги націй: оприлюднено склад команди
Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом команди на вирішальні матчі групового турніру Ліги націй. "Синьо-жовті" 14 листопада зіграють на виїзді з лідером квартету Північною Ірландією, а 17-го числа в номінально домашньому матчі приймуть Грузію.
Італійський наставник збірної включив до основного списку 25 футболістів, а ще дев’ять гравців увійшли дев’ять гравців, пише офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Досить несподівано до списку не увійшов вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко, який став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату. Також не отримав виклику атакувальний півзахисник амстердамського "Аякса" Віктор Циганков.
Склад збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).
Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся" Житомир), Олександр Зубков (АЕК Афіни, Греція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).
Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – "Динамо" Київ), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).
Зазначимо, що після чотирьох ігрових днів українська команда посідає четверте місце в групі, відстаючи на чотири очки від Північної Ірландії та на три від Угорщини.