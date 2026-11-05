Мальдера після подій у Лізі чемпіонів змінив склад збірної України

Головний тренер збірної України Рауль Мальдера вніс зміни до заявки національної команди на листопадові матчі Ліги націй сезону 2026/2027. Через травму, отриману Олександром Зубковим в останньому матчі за грецький АЕК проти мадридського "Реала" в Лізі чемпіонів, вінгер не зможе приєднатися до національної команди.

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Замість Зубкова тренерський штаб додатково викликав двох футболістів. До збірної приєднаються півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко та нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат.

Зубков зазнав ушкодження 4 листопада в матчі загального етапу Ліги чемпіонів проти "Реала", який завершився поразкою АЕКа з рахунком 2:3. Український футболіст вийшов на поле на 88-й хвилині зустрічі та провів у грі кілька хвилин.

Медичне обстеження показало, що у Зубкова стресовий перелом великогомілкової кістки, через що він вибув на термін від 6 до 8 тижнів.

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Шапаренко раніше представляв збірну України на міжнародному рівні, а Ванат виступає за іспанську "Жирону". Обох футболістів внесено до основного списку національної команди.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва "Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Крупський ("Харків").

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Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломеєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко ("Динамо").

Гравці атаки: Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва "Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

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До резервного списку включені Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет і Георгій Бущан (усі "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі", Саудівська Аравія) і Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англія).

У листопаді збірна України проведе два матчі в межах Ліги націй сезону 2026/2027. 14 листопада підопічні Мальдери зіграють на виїзді з Північною Ірландією, а 17 листопада приймуть Грузію.