Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 1,6 т.
Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією
Мальдера висловився щодо матчу з Північною Ірландією

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко не допоможе збірній України у матчі третього туру групового турніру Ліги націй проти Північної Ірландії. "Синьо-жовті" прийматимуть свого прямого конкурента у боротьбі за лідерство у групі, а футболіст "ірисок" став єдиною втратою команди на поєдинок 2 жовтня.

Про це на прес-конференції в Трнаві повідомив головний тренер збірної України Андреа Мальдера, інформує з Трнави портал Sport.ua. За його словами, Миколенко хоч і повернувся до тренувань після того, як пропустив зустріч із Грузією, проте тренерський штаб "синьо-жовтих" не хоче ризикувати здоров’ям захисника.

Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Збірна України перед матчем.

Джерело: УАФ

Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Андреа Мальдера

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 3,3 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 3,3 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,7 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
icon 2,7 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 1,9 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"
icon 1,9 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Віталія Миколенка. Він не дуже добре почувається. Ми його поважаємо. Не хотілося б, щоб він отримав ще серйознішу травму. Я викликав багатьох гравців, я всім їм довіряю. Наші очікування – створити хороший фундамент для гри. Нам дуже корисно, нам потрібно грати з командами, які мають різні характеристики. Краще познайомитися з новими гравцями. І результат для нас важливий", – сказав Мальдера.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко з українським прапором.

Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

Джерело: УАФ

Зазначимо, що українці після двох ігрових днів ділять із північноірландцями перше місце у групі 2 дивізіону А Ліги націй. Обидві команди набрали по чотири очки при однаковій різниці м’ячів 1-0.

Як повідомляв OBOZ.UA, суперкомп’ютер змінив прогноз щодо результатів збірної України в новому розіграші Ліги націй.

Схожі теми
Ліга наційЗбірна України з футболузбірна Північної Ірландії з футболуАндреа МальдераАндреа МальдераВіталій МиколенкоВіталій Миколенко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись