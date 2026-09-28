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Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією
Мальдер дав оцінку матчу з Грузією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера особливо відзначив оборонну гру своєї команди в матчі Ліги націй із Грузією (0:0). Наставник "синьо-жовтих" виділив воротаря Анатолія Трубіна та двох центральних захисників – Тараса Михавка й Едуарда Сарапія, – які, за його словами, продемонстрували високий клас.

Про це Мальдера заявивна післяматчевій пресконференції, коментуючи нічийний результат гри в Тбілісі. Італійський фахівець підкреслив, що матч не порадував уболівальників забитими м’ячами та видовищним футболом, однак на це були вагомі причини.

Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Андреа Мальдера

Джерело: УАФ

Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Україна зіграла 0:0 з Грузією

Джерело: УАФ

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"У мене не було жодних сумнівів щодо Трубіна, адже він неординарний гравець. Сьогодні він здійснив багато сейвів. Але він не єдиний, хто провів хороший матч. Я також задоволений Тарасом Михавком. Він був дуже уважним і добре грав. Також хочу відзначити Сарапія. Матчі іноді бувають не такими красивими з естетичного погляду. Суперник ставився до нас із повагою, вони не вдавалися до високого пресингу, тому нам слід було грати чисто в пас. Ми можемо грати краще, але я хочу підкреслити й позитивні моменти", – сказав Мальдера.

Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Едуард Сарапій під час матчу

Джерело: УАФ

Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Календар збірної України в Лізі націй.

Джерело: УЄФА

Зазначимо, що після двох ігрових днів в активі збірної України чотири очки. 2 жовтня наша команда проведе поєдинок проти Північної Ірландії.

Як повідомляв OBOZ.UA, з’явилося відео реакції колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на поразку збірної від України.

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