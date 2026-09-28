Мальдер назвав трьох гравців збірних України, за яких не соромно у матчі з Грузією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера особливо відзначив оборонну гру своєї команди в матчі Ліги націй із Грузією (0:0). Наставник "синьо-жовтих" виділив воротаря Анатолія Трубіна та двох центральних захисників – Тараса Михавка й Едуарда Сарапія, – які, за його словами, продемонстрували високий клас.

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Про це Мальдера заявивна післяматчевій пресконференції, коментуючи нічийний результат гри в Тбілісі. Італійський фахівець підкреслив, що матч не порадував уболівальників забитими м’ячами та видовищним футболом, однак на це були вагомі причини.

"У мене не було жодних сумнівів щодо Трубіна, адже він неординарний гравець. Сьогодні він здійснив багато сейвів. Але він не єдиний, хто провів хороший матч. Я також задоволений Тарасом Михавком. Він був дуже уважним і добре грав. Також хочу відзначити Сарапія. Матчі іноді бувають не такими красивими з естетичного погляду. Суперник ставився до нас із повагою, вони не вдавалися до високого пресингу, тому нам слід було грати чисто в пас. Ми можемо грати краще, але я хочу підкреслити й позитивні моменти", – сказав Мальдера.

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Зазначимо, що після двох ігрових днів в активі збірної України чотири очки. 2 жовтня наша команда проведе поєдинок проти Північної Ірландії.

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