Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Зеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоЗеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоІлюстрація - ДСНС працює на місці російського ударуЕнергетики показали величезну вирву на місці удару РФ по підстанції. ВідеоОліяНайбільший в Україні виробник олії повністю зупинив роботу через російські обстріли: які бренди зникнуть із полицьВідключення світла в Україні. Ілюстрація"Укренерго" показало новий графік відключень світла: відомо режим на 13 листопада56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілляВетерани повісили іронічну "меморіальну дошку" з Фрідманом на головному офісі "Київстару"Ветерани повісили іронічну "меморіальну дошку" з Фрідманом на головному офісі "Київстару"Виникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія ШевченкаВиникли проблеми. Стало відомо, що відбувається в Англії із сином Андрія ШевченкаВикрали підприємця і катували струмом, вимагаючи неіснуючий борг: на Миколаївщині судитимуть чотирьох рекетирів. ФотоВикрали підприємця і катували струмом, вимагаючи неіснуючий борг: на Миколаївщині судитимуть чотирьох рекетирів. ФотоФондовий ринок США продовжує падатиШпигунський скандал обвалив фондовий ринок США: одна зрада "знищила" $700 млрдІлюстрація - сири у супермаркетіУкраїнцям продають фальсифікат їжі "із ЄС": які продукти не можна купувати
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,1 т.
Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео
Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Олімпійська чемпіонка Парижа та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх разом з українською командою пригостила американських легкоатлетів традиційною українською випічкою. Незвичайний епізод стався просто на стадіоні в Лос-Анджелесі під час тренування.

Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Ярослава Магучіх. Джерело: Кадр із відео

Відео опублікував американський тренер зі спринту та рекордсмен із бар’єрного бігу Веллінгтон Заза, який працює в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA).

Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Веллінгтон Заза. Джерело: Instagram Веллінгтона Зази

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
87,4 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
87,4 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,9 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
19,9 т.
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
8,6 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом
8,6 т.
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

На записі він, вражений неймовірним смаком, показує напівпорожню коробку з українськими пиріжками й дякує представникам нашої команди за частування.

"Дякую! Трохи української випічки!" – підписав Заза ролик англійською мовою.

Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Заза в захваті від української випічки. Джерело: Кадр із відео

У кадрі також присутня особиста тренерка Магучіх Тетяна Степанова. Вона спілкується з американським фахівцем, який звертається до неї "Coach" (тренерка). Сама Ярослава з’являється на відео в синій спортивній формі й позує на тлі бігової доріжки, жестом показуючи, що думає про здобу.

Нагадаємо, що Магучіх тренується в Лос-Анджелесі під керівництвом свого наставника Сергія Степанова. Тренер у себе в Instagram виклав невелике відео, у якому показав, як "знущається" з підопічної.

Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Наша титулована спортсменка готується до зимової частини легкоатлетичного сезону

На кадрах Ярослава тягне за собою спеціальну тренувальну платформу за допомогою еластичних стрічок. На конструкції для обтяження стоїть сам тренер, палицею "підганяючи" спортсменку, щоб та не зупинялася.

Схожі теми
Легка атлетикаСШАЛос-АнджелесЯрослава МагучіхЯрослава Магучіх
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!