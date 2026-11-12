Магучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відео

Олімпійська чемпіонка Парижа та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх разом з українською командою пригостила американських легкоатлетів традиційною українською випічкою. Незвичайний епізод стався просто на стадіоні в Лос-Анджелесі під час тренування.

Відео дня

Відео опублікував американський тренер зі спринту та рекордсмен із бар’єрного бігу Веллінгтон Заза, який працює в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA).

На записі він, вражений неймовірним смаком, показує напівпорожню коробку з українськими пиріжками й дякує представникам нашої команди за частування.

"Дякую! Трохи української випічки!" – підписав Заза ролик англійською мовою.

У кадрі також присутня особиста тренерка Магучіх Тетяна Степанова. Вона спілкується з американським фахівцем, який звертається до неї "Coach" (тренерка). Сама Ярослава з’являється на відео в синій спортивній формі й позує на тлі бігової доріжки, жестом показуючи, що думає про здобу.

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Нагадаємо, що Магучіх тренується в Лос-Анджелесі під керівництвом свого наставника Сергія Степанова. Тренер у себе в Instagram виклав невелике відео, у якому показав, як "знущається" з підопічної.

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На кадрах Ярослава тягне за собою спеціальну тренувальну платформу за допомогою еластичних стрічок. На конструкції для обтяження стоїть сам тренер, палицею "підганяючи" спортсменку, щоб та не зупинялася.