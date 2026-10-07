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Магучіх увічнили в металі в центрі Києва. Фото та відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 225
Магучіх увічнили в металі в центрі Києва. Фото та відео
Наша титулована легкоатлетка отримала заслужене визнання. Джерело: sportnews.24tv.ua

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх отримала іменну зірку в центрі української столиці. Урочиста церемонія відбулася 7 жовтня на "Площі зірок", де після тривалої перерви відновили відкриття пам’ятних знаків видатним українцям.

Зірка Магучіх з’явилася біля ТРЦ Gulliver у Києві. Для проєкту це стало першою подібною подією з 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення робота "Площі зірок" була зупинена, тому нинішня церемонія фактично ознаменувала повернення ініціативи, заснованої ще у 2015 році.

Разом зі світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту іменні знаки отримали ще троє відомих українських спортсменів. Серед них – олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу Сергій Дзінзірук та багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова.

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Після церемонії Магучіх зізналася, що давно чекала на відновлення проєкту.

"Дуже хотілося, щоб вони з’явилися, але проєкт було призупинено. Нарешті відкриваються перші зірки в період повномасштабного вторгнення. Дуже приємно отримати таку нагороду. Це не тільки визнання моїх досягнень, а й велика мотивація для мене продовжувати показувати хороші результати", – сказала спортсменка в коментарі Tribuna.com.

Магучіх увічнили в металі в центрі Києва. Фото та відео

Магучіх відкрили зірку. Джерело: sportnews.24tv.ua

За словами легкоатлетки, особливе значення для неї має те, що відкриття відбулося в компанії видатних представників українського спорту.

"Сьогодні в такій компанії спортсменів відкривати свою зірку особливо приємно", – зазначила Магучіх.

Вона також розповіла, що не відчувала хвилювання перед церемонією, хоча заздалегідь знала про майбутнє відкриття.

"Я знала, що буду на алеї в самому серці Києва. Це круто. Сподіваюся, що для наших юнаків, для молодого покоління це стане мотивацією і покаже, що все можливо", – додала олімпійська чемпіонка.

Магучіх увічнили в металі в центрі Києва. Фото та відео

Ім’я Магучіх увічнили в металі. Джерело: sportnews.24tv.ua

Проєкт "Площа зірок" був започаткований ТРЦ Gulliver у 2015 році. Його мета – вшанувати українців за значні досягнення у спорті, музиці, театрі та кіно. Після початку повномасштабної війни відкриття нових зірок було призупинено і відновилося лише зараз.

Для Магучої ця нагорода стала черговим визнанням її досягнень. Українка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 та автором світового рекорду у стрибках у висоту – 2,10 метра.

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