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Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
126
Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
Українки зіграють у Люксембурзі

Жіноча збірна України з баскетболу в середу, 11 листопада, розпочне виступи у другому й вирішальному етапі відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027. Першим суперником підопічних тренерки Інни Кочбей стане національна команда Люксембургу.

Поєдинок приймає майданчик Національного спортивного центру д'Кок. Дивіться на OBOZ.UA відеотрансляцію матчу Люксембург – Україна. Початок – о 20:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАЇНА

Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТБ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.

Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Баскетболістки збірної України. Джерело: FIBA

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"Як можна не викликати?" Названо футболіста, якого Мальдера несправедливо відчепив від збірної України

ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАЇНА

Фаворитками протистояння вважаються українські дівчата. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймаються з коефіцієнтом 1,09. А показники на успіх команди Люксембургу сягають рівня 6,50.

СКЛАДИ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАЇНА

Люксембург: Джой Баум, Софі Фугльсанг, Лорі Іртум, Ліз Іртум, Тереза Ліска, Катрін Мрешес, Джулі Манжен, Кей Джей Міссаваж, Магалі Мейнадьє, Джулі Ніллес, Свенія Нуренберг, Джо Олі, Анна Сімон, Есмеральда Скріельї.

Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Лідерка збірної України Аліна Ягупова в матчі з Болгарією. Джерело: FIBA

Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Карина Панчук, Дар’я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Діке, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус, Анастасія Ковтун.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Інна Кочубей, тренерка збірної України:

– На цьому етапі нам вдалося зібрати, напевно, максимально можливий ростер. Усі дівчата, яких ми хотіли бачити в команді, були в нашому полі уваги. І я вдячна кожній, хто приєднається до збірної та допоможе нам у цьому важливому ігровому вікні. Моя філософія проста. Ми маємо бути командою – командою, проти якої важко грати, тому що вона бореться до кінця, незалежно від суперника чи рахунку.

Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Тренерка збірної України Інна Кочубей. Джерело: ФБУ

Люксембург – Україна: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна Люксембургу з баскетболу. Джерело: FIBA

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ

Крім Люксембургу та України, у квартеті М зіграють представниці Великої Британії та Франції. Путівки на чемпіонат дістануться двом найкращим збірним.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2017. Кваліфікація

Люксембург – Україна – 52:85 (18:20, 9:20, 17:22, 8:23)

Україна – Люксембург – 90:38 (23:16, 16:9, 28:2, 23:11)

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