Завершився вже четвертий тур Ліги конференцій – але чи бачили ви хоча в одну гру в кожному з раундів? Цей турнір настільки для нас незвичний, що ми не знаємо навіть ті клуби, які потрапили до нього від топових ліг Європи. А чи знали ви, що призовий фонд змагань майже 300 мільйонів євро і що перемога в ньому не потрібна навіть переможцю? OBOZ.UA розбирає, чи можна врятувати ЛК і як це зіграє на руку українським командам.

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Для Ліги конференцій треба заборонити топ-ліги

Турнір 5 років тому запустили як майданчик для клубів із середніх та малих асоціацій, які ніколи не бачили основних стадій, не кажучи вже про плей-оф та якісь медальні етапи. Але на практиці ми бачимо ЛК як втішний приз для представників топових ліг Європи. Бюджети тих же "Брайтона" та "Риги" неможливо порівнювати, це різні всесвіти. А на групу гранди нерідко виставляють резервні склади, що б’є по рейтингах.

Потрібне базове та зрозуміле правило: Ліга конференцій закрита для топових клубів Європи. Адже навіщо умовним "Бранну", "Орхусу" чи "Лінкольну" сюди пробиватися, якщо їх із великою вірогідністю розмажуть? У регламенті прописано, що від перших 12 асоціацій може бути лише по одній команді. І от на шостий турнір серед дебютантів ми маємо від топ-5 ліг нові клуби, яких у ЛК ще не було. Якщо їх заборонити, це дасть нам ще 5 клубів для нової історії. І тоді це точно стане унікальний турнір, без гарантованих домінаторів. Так, постраждає одна важлива складова – але грошей там і не було.

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Ліга конференцій не має власних фінансів

Загальний призовий фонд склав 285 млн євро – але звідки гроші? Турнір не здатен окупити себе самостійно, тому бере кошти від перерозподілу надприбутків Ліги чемпіонів. Транслятори майже не зацікавлені купувати права на третій за рангом єврокубок окремо, тому його доводиться продавати пакетом, разом із Лігою Європи. І їх можна зрозуміти: який інтерес для українського вболівальника до групового етапу ЛК, коли там могло бути двоє наших, але їх немає і дивитися, як той же "Аякс" кладе 6 голів "Мідтьюлланну" – дуже нішове хобі. З комерційної точки зору Ліга конференцій для УЄФА радше політичний компроміс, аніж необхідні змагання.

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При цьому, гроші туди не прийдуть, адже континентальна федерація сама вбила телевізійну конкуренцію. Восени в Європі грають 108 клубів в один тиждень, це неабияке навантаження з вибором кращої гри для перегляду ввечері четверга. Окрім того, календар перестав бути передбачуваним через різні перерви на матчі збірних. Зауважте, що ЛЄ і ЛК граються одночасно. Це двічі по 18 ігор на кожен слот, українське телебачення не на всі має навіть коментаторів (найкраще з поясненням можна побачити тільки у мультифіді).

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Сезон 26/27 іде без великих клубів

Список широко відомих учасників ЛК завершується першою десяткою, адже всі топ-клуби зазвичай паркуються саме там. Уперше в Лізі конференцій цього сезону грають одразу 9 клубів. Серед них – "Аталанта", "Монако", "Тун" і "Брайтон". І це колапс турніру, бо разом із зірками континенту кваліфікуються маловідомі команди. Тому, після групового етапу, Ліга конференцій може не отримати навіть у стики таку екзотику, як "Орхус", "Хартс", "Інтер Ескальдес" чи "Жальгіріс". А команди з топ-10 рейтингу асоціацій УЄФА легко підуть у наступний етап, навіть через додатковий відбір.

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Окремим клубам доводиться грати на аренах, які ледь відповідають базовим вимогам або взагалі орендувати стадіони в інших містах, що вбиває атмосферу на трибунах – фінський "КуПС" або "Лінкольн" на стадії групи не грають вдома. Та навіть їх участь у вирішальній частині не означатиме престиж ЛК.

Ліга конференцій потрібна… Україні

Ліга конференцій, на жаль, найбільш реальний для українських клубів формат. І це реальність, яку треба оцінювати тверезо. Третій турнір – це місце, де ми маємо найбільше учасників ще зі стадії відбору і куди можемо падати нескінченно довго. Якщо УЄФА зрозуміє, що турніру потрібна реформа та прибере представників топ-5 ліг або навіть піде ширше і заборонить кваліфікуватися сюди одразу десятьом командам із топ-10 асоціацій, то для українського футболу це стало б одним із вікон порятунку репутації. Без перепон з Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції у фінальному раунді кваліфікації стане набагато легше, й не тільки нам. Уявіть, скільки історій буде написано, якщо шлях не буде завершений за мить до євромрії?

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За прикладом цього літа, "Поліссю" та ЛНЗ було б легше відчути плей-оф, бо жодна команда не отримує пряму путівку до групового етапу. Але долати відбір стало б простіше: вилучення рейтингових клубів не дало б "Гент" і "Копенгаген" одразу. А звідси – стрімке повернення позицій у таблиці коефіцієнтів. Зараз ми далеко в третій десятці, що означає наднавантаження на "Шахтар", щоб рятувати становище. А якщо до групи ЛК проб’ється хоча б одна українська команда, то нарахування балів для рейтингу УЄФА дозволить Україні набагато швидше повернутися у топ-15 .

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Так, це ідеальна мрія, але Ліга конференцій потребує революції. Цього тижня ми вчергове побачили, що групова стадія передбачувана і не дасть інтриги. Але якщо УЄФА виділить третьому турніру переможне місце для кваліфікації до Ліга чемпіонів – то і гроші знайдуться, і мотивації в команд другого світу буде в рази більше. А для України з’явиться настрій не забивати на турнір і не продавати кожного літа головних футболістів просто перед сезоном. Нюанс у тому, що такі ж переваги отримали б і прямі конкуренти в таблиці коефіцієнтів – клуби з Угорщини, Болгарії, Словенії чи Азербайджану. Проте навіть у цьому випадку українські команди знайдуть чесну конкуренцію. Цікаво, чи дійде УЄФА до таких думок?