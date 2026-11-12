Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Видатний американський боксер Майк Тайсон висловив захоплення планами українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутися у важку вагу та побитися з Давидом Бенавідесом (32-0, 25 КО). Залізний Майк зазначив, що поєдинок видається дуже інтригуючим, а перевагу в ньому він віддав своєму співвітчизнику.

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Про це Тайсон заявив в інтерв’ю YouTube-каналу журналу Ring Magazine. Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі включив протистояння Усика й Бенавідеса до числа тих, які мріє побачити. Також американська легенда додав, що українець не є природженим супертяжем, а його рішення змінити вагову категорію видається логічним.

"Це був би чудовий бій. Так, просто фантастичний. Усик – не природжений супертяж. Він боксер першої важкої ваги, швидкий і спритний, із швидкими руками, як і Бенавідес. Думаю, Бенавідес викидає більше ударів, аніж Усик. Він завдає більше ударів, коли виконує свої комбінації. Мені подобається Бенавідес. Я ніколи не поставлю проти нього", – сказав Тайсон.

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Додамо, що Бенавідес зухвало відреагував на виклик Усика, пообіцявши без проблем перемогти українського зіркового боксера.

Зазначимо, що у 2018 році Усик побив росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО) і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Після цього українець піднявся до королівського дивізіону, де двічі об'єднував усі пояси.

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