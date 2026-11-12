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Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
798
Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом
Майк Тайсон оцінив Усика

Видатний американський боксер Майк Тайсон висловив захоплення планами українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутися у важку вагу та побитися з Давидом Бенавідесом (32-0, 25 КО). Залізний Майк зазначив, що поєдинок видається дуже інтригуючим, а перевагу в ньому він віддав своєму співвітчизнику.

Про це Тайсон заявив в інтерв’ю YouTube-каналу журналу Ring Magazine. Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі включив протистояння Усика й Бенавідеса до числа тих, які мріє побачити. Також американська легенда додав, що українець не є природженим супертяжем, а його рішення змінити вагову категорію видається логічним.

Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Усик вирішив повернутися в крузервейт

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Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Давід Бенавідес і Олександр Гвоздик

"Це був би чудовий бій. Так, просто фантастичний. Усик – не природжений супертяж. Він боксер першої важкої ваги, швидкий і спритний, із швидкими руками, як і Бенавідес. Думаю, Бенавідес викидає більше ударів, аніж Усик. Він завдає більше ударів, коли виконує свої комбінації. Мені подобається Бенавідес. Я ніколи не поставлю проти нього", – сказав Тайсон.

Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Майк Тайсон

Додамо, що Бенавідес зухвало відреагував на виклик Усика, пообіцявши без проблем перемогти українського зіркового боксера.

Зазначимо, що у 2018 році Усик побив росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО) і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Після цього українець піднявся до королівського дивізіону, де двічі об'єднував усі пояси.

Легендарний Майк Тайсон вперше відреагував на рішення Усика провести бій із Бенавідесом

Олександр Усик

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр потрапив на відео російського супертяжа і кумедно відреагував на його заклик.

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