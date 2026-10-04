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Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа
11 грудня в Кардіффі відбудеться один із найочікуваніших поєдинків останніх років

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс поділився думкою щодо майбутнього поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. За словами британської легенди, невелику перевагу перед боєм він віддає "Циганському королю", як називають Ф'юрі.

Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Леннокс Льюїс

11 грудня в Кардіффі відбудеться один із найочікуваніших поєдинків останніх років. Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) розіграють вакантний титул WBA Super у надважкій вазі. Трансляцію боксерського вечора проведе Netflix.

Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Бій Джошуа — Ф'юрі відбудеться 11 грудня

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Напередодні колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс прокоментував протистояння двох зірок британського боксу. Раніше 61-річний ексбоксер заявив, що схиляється до перемоги Ф'юрі.

"Я б поставив на Ф'юрі. Він показав мені більше у двох останніх боях, ніж Джошуа у своїх останніх виступах", – наводить слова Льюїса Boxing News.

Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Леннокс Льюїс упевнений у перемозі Ф’юрі

При цьому на першій пресконференції перед поєдинком Льюїс зазначив, що результат зустрічі може визначити не стільки сила ударів, скільки точність дій у рингу.

На думку екс-чемпіона, переможе той, хто виявиться точнішим у ключові моменти бою. Льюїс підкреслив, що Ф'юрі є дуже точним панчером, а головною зброєю Джошуа вважає його фірмову комбінацію з джеба та правого прямого удару.

Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Бій Джошуа — Ф’юрі відбудеться в Кардіффі

Сам Льюїс добре знає, наскільки складно організувати подібні суперпоєдинки. Британець нагадав, що його зустріч із Майком Тайсоном відбулася лише через багато років після перших розмов про поєдинок. За словами колишнього чемпіона, великі поєдинки часто відкладаються через інтереси промоутерів, телекомпаній та менеджерів, однак у підсумку вирішальним фактором стає фінансова складова.

Легендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – Джошуа

Леннокс Льюїс

Ф'юрі та Джошуа вперше зустрінуться на професійному рингу, незважаючи на те, що розмови про поєдинок між ними точаться вже понад десять років. Переможець стане другим після Льюїса британським суперважковаговиком, якому вдасться завоювати титул чемпіона світу втретє.

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