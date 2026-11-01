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Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
213
Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео
Поєдинок відбувся на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді

Легендарний мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) переміг француза Крістіана Мбіллі (29-1-1, 24 КО) одностайним рішенням суддів і здобув пояс WBC у другій середній вазі. Поєдинок на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) тривав усі 12 раундів – 115:112, 116:111 і 117:110.  

Зустріч стала головною подією турніру "Мексика проти всього світу", організованого за участю Туркі Аль аш-Шейха. На кону стояв чемпіонський пояс WBC у категорії до 76,2 кг, яким до цього володів Мбіллі.

Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Альварес із чемпіонським поясом

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Початок бою виявився конкурентним. Канело діяв точніше й ефективніше, однак француз намагався підтримувати високий темп, постійно змушуючи суперника працювати. Альваресу не вдавалося повністю контролювати швидкість поєдинку.

Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Початок бою був конкурентним

Поступово мексиканець пристосувався до дій опонента й почав успішніше використовувати помилки в його атаках. Мбіллі дедалі частіше намагався відповідати точними контрударами, замість того щоб продовжувати тиснути й збільшувати кількість ударів.

Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Статистика бою. Джерело: The Ring

У шостому раунді Альварес спіймав француза аперкотом. Надалі Канело продовжував діяти зі зручної для себе позиції, тоді як Мбіллі не вдавалося нав’язати звичний високий темп. За удари по потилиці рефері навіть покарав чинного чемпіона.

Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Альварес спіймав француза аперкотом

У заключних раундах мексиканець контролював перебіг поєдинку. У 11-му раунді він діяв обережніше, а в останньому помітно активізувався і незадовго до фінального гонга потряс Мбілі.

Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео

Канело потряс суперника

 

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні минулого року Альварес поступився 37-річному Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) і не зміг стати абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях.

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