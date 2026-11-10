Легендарний футболіст ''Реала'', ''Арсенала'' та збірної Німеччини потрапив до бази ''Миротворець''

Колишнього півзахисника збірної Німеччини Месута Озила внесли до бази українського сайту "Миротворець". Підставою став публічний виступ німця у Стамбулі, під час якого він розкритикував відсторонення російських команд від міжнародних змагань і закликав ФІФА відмовитися від так званих подвійних стандартів.

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Інформація про Озила з’явилася у базі 9 листопада 2026 року. 38-річного ексфутболіста звинувачують у публічній підтримці російської агресії проти України, пропаганді війни, поширенні російських пропагандистських наративів та участі в інформаційно-пропагандистських заходах.

Приводом для такого рішення стала заява німця, зроблена 21 жовтня у Стамбулі. Озіл був присутній на товариському матчі ветеранів турецького "Істанбул Башакшехір" і петербурзького "Зеніта", який відбувся в межах Веронського Євразійського економічного форуму.

Після зустрічі, що завершилася перемогою турецької команди з рахунком 3:2, колишній півзахисник виступив із зверненням до Міжнародної федерації футболу. Він звернув увагу на те, що російські команди відсторонені від міжнародних турнірів, тоді як аналогічні обмеження не застосовуються до ізраїльських колективів.

"Футбол завжди приносив мир. Спортивна спільнота завжди об’єднувала людей. Як ви знаєте, ФІФА не запровадила ембарго проти ізраїльських команд, але запровадила його проти російських. Тому я хочу звернутися до ФІФА: сподіваюся, вони відмовляться від подвійних стандартів і ставитимуться до всіх однаково", – заявив тоді Озіл.

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Російські клуби та національні збірні були відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чим відомий Месут Озіл

Озіла вважають одним із найвідоміших німецьких футболістів свого покоління.

Головні історії дня

У складі збірної Німеччини він став чемпіоном світу у 2014 році, а також здобув бронзові медалі чемпіонату світу 2010 року та Євро-2012.

За національну команду півзахисник провів 92 матчі, у яких забив 23 голи.

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На клубному рівні він виступав за німецькі "Шальке" та "Вердер", мадридський "Реал", лондонський "Арсенал", турецькі "Фенербахче" та "Істанбул Башакшехір".

У складі "Реала" Озіл став чемпіоном Іспанії в сезоні 2011/12, а з "Арсеналом" тричі вигравав Кубок Англії. Професійну кар’єру німець завершив у 2023 році.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку цього року до бази даних центру "Миротворець" було внесено президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. У публікації його назвали "моральним дегенератом" і вказали на участь в актах гуманітарної агресії проти України.