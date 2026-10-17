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Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
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Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"
За словами 47-річного фахівця, він хотів би попрацювати з командою, якій присвятив десять років ігрової кар'єри

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацких заявив про готовність повернутися до клубу вже в якості головного тренера. За словами 47-річного фахівця, він хотів би попрацювати з командою, якій присвятив десять років ігрової кар’єри, та боротися з нею за високі результати й трофеї. Зараз український фахівець працює в Киргизстані, де очолює клуб "Азія Талас".

"Я дуже хотів би працювати у своєму клубі. Адже я присвятив цьому клубу десять років свого життя. Тому, звісно, це одна з моїх мрій і бажань", – заявив Шацких в інтерв’ю Tribuna.uz, відповідаючи на запитання про можливість очолити "Динамо".

Легенда українського футболу погодився очолити київське ''Динамо''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Тренер наголосив, що вже зараз готовий до такої роботи. Він назвав київський клуб рідним і висловив бажання досягати з командою високих результатів та здобувати трофеї.

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Легенда українського футболу погодився очолити київське ''Динамо''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Водночас фахівець розповів, що його головні професійні амбіції з часів ігрової кар'єри не змінилися. Він, як і раніше, мріє виграти Лігу чемпіонів – причому неважливо, європейську чи азіатську, – а також взяти участь у чемпіонаті світу.

Легенда українського футболу погодився очолити київське ''Динамо''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Говорячи про нинішній стан "Динамо", Шацких зазначив, що йому складно повноцінно оцінювати команду з боку. На його думку, українському футболу доводиться працювати в умовах війни, тому вже саме проведення національного чемпіонату має велике значення.

Легенда українського футболу погодився очолити київське ''Динамо''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Максим Олександрович вважає, що у киян є футболісти, здатні виконувати серйозні завдання. Однак для досягнення результатів необхідні правильна організація роботи та дотримання клубних традицій.

"Філософія клубу дуже сильна. Повірте, я це добре знаю, бо провів у цьому клубі десять років. Я вважаю, що нічого змінювати не потрібно. Потрібно лише внести невеликі доповнення", – зазначив Шацких.

Легенда українського футболу погодився очолити київське ''Динамо''

Максим Шацких. Джерело: instagram.com/max_shatskykh16

Шацких виступав за "Динамо" з 1999 по 2009 рік. За цей час нападник зіграв 328 матчів у всіх турнірах і забив 142 голи. Разом із киянами він шість разів вигравав чемпіонат України та п’ять разів завойовував Кубок країни.

Протягом багатьох років Шацких утримував рекорд результативності в чемпіонатах України, забивши 124 м’ячі. У березні 2026 року Андрій Ярмоленко перевершив це досягнення.

Після відходу з "Динамо" Максим Шацких продовжив кар’єру в українському футболі, виступаючи за київський "Арсенал" та ужгородську "Говерлу". Після завершення ігрової кар’єри він перейшов на тренерську роботу, зокрема очолював "Динамо", "Пахтакор" та інші команди в різних ролях.

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