Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек різко висловився про президента США Дональда Трампа, звинувативши його в готовності поступитися інтересами власної країни заради особистої вигоди. Олімпійський чемпіон і дворазовий володар Кубка Стенлі опублікував заяву в соціальній мережі X, назвавши американського лідера зрадником демократичного світу.

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"Зрадник демократичного світу. І він, Дональд Трамп, вчинить так само зі США. Якщо він отримає особисту вигоду, то зрадить кого завгодно, включаючи своїх співгромадян і власну країну", – написав Гашек під відео.

Колишній воротар збірної Чехії регулярно критикує зовнішню політику Трампа, зокрема його підхід до війни в Україні та контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Гашек також виступав проти дипломатичних жестів щодо російського керівництва та критикував обговорення хокею під час переговорів Трампа з Путіним. На думку чеського спортсмена, використання спорту в політичному діалозі може сприяти поліпшенню іміджу Росії на тлі війни проти України.

Окремо Гашек попереджав про загрози для американських демократичних інститутів. Він заявляв, що прагнення Трампа до особистої вигоди може призвести до рішень, що шкодять інтересам США.

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Після завершення ігрової кар’єри Гашек продовжив публічно висловлюватися з політичних питань. Його позиція щодо війни в Україні неодноразово ставала приводом для гострої полеміки з російськими політиками.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дональд Трамп публічно закликав до зміни президента України, заявивши, що Володимиру Зеленському час поступитися місцем лідеру, готовому укласти угоду з Росією.

Крім того, Трамп різко засудив удари України по російських НПЗ, звинувативши Київ у створенні проблем для світового ринку палива та американських фермерів. При цьому президент США виправдав економічну угоду з Кремлем щодо дизельного палива та запевнив, що Володимир Путін дуже прагне миру.

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