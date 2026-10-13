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Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 429
Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України
Гашек розкритикував Трампа і Путіна

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек звинуватив президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна у змові проти України. За словами олімпійського чемпіона Нагано-98 і дворазового володаря Кубка Стенлі, лідери двох держав об’єдналися, щоб розділити й пограбувати нашу країну.

Про це Гашек написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, коментуючи так звану "дизельну угоду" між Трампом і Путіним. Знаменитий спортсмен побачив у цьому схожість із таємними домовленостями Йосипа Сталіна та Адольфа Гітлера щодо поділу Польщі та сфер впливу в Європі наприкінці 1930-х років.

Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України

Домінік Гашек. Джерело: x.com/hasek_dominik

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"Трамп і Путін об'єдналися, щоб перемогти Україну і розграбувати її територію, подібно до того, як Гітлер і Сталін об'єдналися в 1939 році, щоб захопити Польщу. Однак цього разу результат буде зовсім іншим", – емоційно відреагував Гашек.

Раніше чех звинуватив Трампа в тому, що той заради особистої вигоди готовий піти на зраду своєї країни та її громадян.

Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України

Гашек висловився щодо змови Трампа і Путіна. Джерело: X/Twitter Домініка Гашека

Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України

Путін і Трамп на саміті на Алясці

Зазначимо, що Гашек відомий своєю давньою підтримкою України. Легенда світового спорту не раз бував у нашій країні після повномасштабного вторгнення РФ.

Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України

Гашек у Бородянці. Джерело: Sport.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, Домінік Гашек жорстко розкритикував хокеїста збірної Росії Олександра Овечкіна за участь у передвиборчому ролику путінської партії "Єдина Росія".

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