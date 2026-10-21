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Легенда світового спорту назвав те, що сталося на зустрічі з Путіним, "плювком в обличчя всім українцям". Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,5 т.
Легенда світового спорту назвав те, що сталося на зустрічі з Путіним, "плювком в обличчя всім українцям". Відео
Дворазовий володар Кубка Стенлі не стримав емоцій

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек розкритикував спеціального представника президента США Стіва Віткоффа за слова на адресу Володимира Путіна. Чеський хокеїст назвав терориста №1 масовим убивцею, злочинцем і терористом, а поведінку американського дипломата розцінив як приниження США та їхніх союзників.

Приводом для реакції Гашека стала зустріч Віткоффа з Путіним, під час якої представник американського президента назвав російського диктатора гуманістом. Заява прозвучала після звільнення з російської в’язниці громадянина США Стівена Габбарда.

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"Ні! Путін є масовим убивцею, злочинцем і терористом!" – написав Гашек у соціальній мережі X.

На думку колишнього воротаря, слова Віткоффа принизили не лише Сполучені Штати, а й їхніх союзників. Гашек наголосив, що такого приниження американської сторони не було протягом останніх 80 років.

"Назвати Путіна, злочинця, убивцю й терориста, відповідального за загибель або каліцтво мільйона українців, "гуманістом" означає плюнути в обличчя всім українцям і всьому демократичному світу", – написав Гашек.

Легенда світового спорту назвав те, що сталося на зустрічі з Путіним, ''плювком в обличчя всім українцям''. Відео

Гашек обурився словами Віткоффа

Він також заявив, що саме таке висловлювання є злочином, оскільки, на його думку, воно легітимізує вбивчу кампанію Путіна.

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