''Київ-Баскет'' здобув розгромну перемогу над ''Черкаськими Мавпами'' у Суперлізі GGBET

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПотрібна допомога у зборі коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 23 тис. грн ($515)Люди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиПомер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в БерлініПомер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні"Ми збиваємо все, що можемо": Зеленський розкрив цілі Путіна в війні і пояснив, чим буде відповідати Україна"Ми збиваємо все, що можемо": Зеленський розкрив цілі Путіна в війні і пояснив, чим буде відповідати Україна"Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео"Без зальотних гастролерів розберемося": у Києві провалився мітинг з вимогою відставки Кличка . Фото і відео"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. ВідеоЧеська спортивна ведуча вийшла в ефір з декольте "до пояса". Відео набрало мільйони переглядів за кілька днівЧеська спортивна ведуча вийшла в ефір з декольте "до пояса". Відео набрало мільйони переглядів за кілька днівБританія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни: що відомо про навчанняБританія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни: що відомо про навчанняНа Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. ФотоНа Київщині прокурор збив пішохода і втік з місця події: 36-річний постраждалий помер. Фото

"Київ-Баскет" здобув розгромну перемогу над "Черкаськими Мавпами" у Суперлізі GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 0
"Київ-Баскет" здобув розгромну перемогу над "Черкаськими Мавпами" у Суперлізі GGBET
Поєдинок відбувся у столиці. Джерело: ФБУ

"Київ-Баскет" яскраво повернувся на домашню арену, впевнено обігравши "Черкаські Мавпи". Матч відбувся в столиці в суботу, 17 жовтня, в рамках 3-го туру регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBet.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

Київ-Баскет:Мей (8 + 2 підбирання + 4 передачі), Кларді (20 + 3 підбирання + 5 передач), Бутко (5 + 5 підбирань), Кабацюра (9 + 12 підбирань), Хант (8 + 9 підбирань + 3 передачі) – старт; Колаволе (15 + 2 підбирання +4 передачі), Холод (2 + 2 передачі), Марків (8 + 2 підбирання + 3 передачі), Лихой (9 + 4 підбирання), Рудий (5 + 2 підбирання, Маліч (0), Пирогов (4 + 3 підбирання).

Черкаські Мавпи:Теллі (7 + 2 передачі), Марченко (11 + 3 підбирання + 2 передачі), Упир (9 + 3 підбирання + 4 передачі), Коровяков (20 + 10 підбирань + 4 передачі), Верещака (3 + 3 підбирання) – старт; Войденко (0 очок), Фесун (0), Голенков (10 + 3 підбирання + 3 передачі), Саєнко (1 + 3 підбирання).

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 26,9 т.
Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"
icon 26,9 т.
Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 15,8 т.
Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"
icon 15,8 т.
Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 3,3 т.
"Ми намагалися..." В Італії винесли вердикт футболісту збірної України
icon 3,3 т.
"Ми намагалися..." В Італії винесли вердикт футболісту збірної України
''Київ-Баскет'' здобув розгромну перемогу над ''Черкаськими Мавпами'' у Суперлізі GGBET

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Підопічні Валерія Плеханова розпочали гру з тотальної домінації, яка вилилася в 19-очкову перевагу вже після першої чверті, а до великої перерви відрив зріс ще більше – до 31 очка. Господарі домінували на щиті, значно краще та більше кидали з периметра, вдало користувалися помилками суперника і у підсумку шансів відігратися своєму опоненту не дали – впевнена перемога Київ-Баскета на домашньому паркеті.

Герой матчу

Кемерон Кларді. Більшість свого статистичного доробку американець виконав ще в першій половині матчу, зробивши суттєвий внесок у шалений відрив, який захопила його команда до великої перерви. На рахунку легіонера: 20 очок та 5 результативних передач за 25 хвилин на паркеті. Показник ефективності – 23.

Вище лище у Євгена Коровякова – 30. Ветеран – світла частина сьогоднішнього виступу Черкаських Мавп. Досвідчений гравець набрав 20 очок, зібрав 10 підбирань та віддав 4 результативні передачі.

''Київ-Баскет'' здобув розгромну перемогу над ''Черкаськими Мавпами'' у Суперлізі GGBET

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

37 очок – найбільший відрив у сьогоднішньому матчі, якого досягнули гравці Київ-Баскета.

51:36 – підбирання на користь Київ-Баскета, зокрема 15 на чужому щиті проти 8.

36:24 – перевага Київ-Баскета за очками у "фарбі".

24/31 – більше викинутих та реалізованих штрафних у господарів. У гостей – 14/23.

20:14 – більше втрат було у Черкаських мавп.

43:11 – тотальна перевага лавки киян. Відзначимо 15 очок у запасного Колаволе.

Схожі теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболуКиїв-Баскет
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись