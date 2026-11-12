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"Київ-Баскет" удруге в сезоні обіграв "Волинь" у Суперлізі GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
66
"Київ-Баскет" удруге в сезоні обіграв "Волинь" у Суперлізі GGBET
Поєдинок відбувся у столиці

12 листопада в ПС Венето в Києві в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET Київ-Баскет переміг Волинь – 85:68. Кияни вели в рахунку протягом усього матчу й у другій половині відірвалися на 22 очки.

Київ-Баскет – Волинь 85:68 (23:15, 23:19, 26:19, 13:15)

Київ-Баскет: Мей 11 очок + 7 підбирань + 3 передачі + 6 перехоплень, Кларді 16 + 5 підбирань, Бутко 3, Кабацюра 13 + 3 підбирання + 5 передач, Хант 4 + 7 підбирань + 3 передачі – старт; Колаволе 10 + 4 передачі, Холод 5 + 5 підбирань, Марків 5, Маліч 3, Пирогов 6, Лихой 7, Рудий 2.

Волинь: Ловінгс 19 очок + 3 підбирання + 6 передач, Король 13 + 7 підбирань + 5 передач, Твітт 6 + 3 підбирання, Нікітін 15 + 10 підбирань, Клімов 8 + 3 передачі – старт; Кабанов 0, Третяк 4, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0, Товкач 3 + 4 підбирання.

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Ключове з матчу

Кияни вийшли вперед із перших хвилин і жодного разу не віддали лідерство. Першу чверть вони виграли 23:15, другу – 23:19, а на велику перерву пішли за рахунку 46:34. Вирішальною стала третя десятихвилинка: Київ-Баскет виграв її 26:19 і довів перевагу до максимальних 22 очок. У заключній чверті лучани скорочували відставання до восьми очок і виграли відрізок 15:13, однак на результат це вже не вплинуло.

Різницю визначив кидок: 49% з гри в киян проти 36% у Волині, зокрема 13/33 з-за дуги проти 7/25 та 20/34 з двоочкової дистанції проти 15/35. Лучани частіше ходили на лінію штрафних і реалізували 17 з 26, тоді як Київ-Баскет пробивав лише 14 разів.

Лава запасних господарів додала 38 очок проти семи в суперника – по 10 і 7 набрали Рафаель Колаволе та Дмитро Лихой. Кияни також виграли перехоплення (14 проти 12) і набрали 21 очко після втрат суперника проти 15.

Волинь виграла щити – 45 підбирань проти 43, 18 з них на чужому. Максим Нікітін оформив дабл-дабл із 15 очками та 10 підбираннями, 19 очок і 6 передач на рахунку Брендона Ловінгса, 13 очок та 7 підбирань додав Назар Король.

У складі киян 16 очок набрав Кемерон Кларді, 11 очок, 7 підбирань і 6 перехоплень – Джавіон Мей.

''Київ-Баскет'' удруге в сезоні обіграв ''Волинь'' у Суперлізі GGBET

Київ-Баскет – Волинь. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Ілля Кабацюра. За 28:11 на майданчику набрав 13 очок при 5/8 з гри, 4/5 з двоочкової дистанції та 2/2 зі штрафних, додавши 3 підбирання та 5 передач. Показник ефективності – 18, найвищий у складі Київ-Баскета.

Цифри матчу

38:7 – очки лави запасних на користь Київ-Баскета.

22 – максимальний відрив киян у матчі.

6 – перехоплення Джавіона Мея.

13/33 – триочкові Київ-Баскета; у Волині 7/25.

21:15 – очки після втрат суперника на користь господарів.

Що далі

13 листопада, 14:00. Харківські Соколи – Волинь

13 листопада, 17:00. Київ-Баскет – Рівне-Dream-ОШВСМ

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