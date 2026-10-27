Китай забанив Ла Лігу після слів Мбаппе про Мао Цзедуна. Що сказав футболіст

Китайська державна телекомпанія CCTV зупинила трансляції чемпіонату Іспанії після скандалу довкола Кіліана Мбаппе. Нападник мадридського "Реала" вибачився перед китайцями за коментар про мем, у якому його зобразили в образі колишнього керівника КНР Мао Цзедуна.

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Приводом для конфлікту став випуск ток-шоу The Bridge, у якому французького футболіста попросили назвати найсмішніший мем із його участю. Мбаппе вибрав зображення, де постає в образі Мао Цзедуна.

Водночас гравець не назвав китайського лідера на ім’я, а лише згадав, що жарт пов’язаний із китайським правителем.

"Найбільше мене розсмішив той, де ми наклали моє обличчя на відео з одним хлопцем, китайським диктатором, здається. Я часто використовую цей мем, коли спілкуюся з друзями в інтернеті, під час відеоігор", – заявив Кіліан.

Подібні меми з’явилися через жарти про вплив Мбаппе на команди, за які він виступає. Уболівальники зображували нападника в образах авторитарних правителів, висміюючи його роль у прийнятті важливих рішень у клубах і збірній Франції. Під час чемпіонату світу 2026 року цю тему обігравали й партнери футболіста по національній команді. Зокрема, Усман Дембеле називав Мбаппе "Мобуту", проводячи паралель із колишнім керівником Заїру Мобуту Сесе Секо.

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Китайська державна телекомпанія CCTV призупинила трансляції іспанської Ла Ліги й прибрала з ефіру рекламні матеріали за участю футболіста, повідомило видання The Paper із посиланням на джерела, пов’язані з державною телерадіокомпанією. На момент публікації CCTV не надала офіційного коментаря.

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Крім того, про припинення комерційної співпраці з Мбаппе оголосили китайські компанії Dongpeng Beverage Group, Mengniu і Milkground. Платформа Xiaohongshu, відома за межами Китаю як RedNote, повідомила про перевірку та видалення матеріалів, пов’язаних із гравцем.

27 жовтня Мбаппе опублікував вибачення французькою, китайською та англійською мовами. Він визнав, що його коментар міг образити китайців, і наголосив на повазі до народу країни та його історії.

"Цей коментар був помилкою, і сьогодні я розумію, що він образив багатьох людей у Китаї та китайську громаду в усьому світі. Прошу вибачення в усіх, кого могли образити мої слова. Я не мав такого наміру. Я глибоко поважаю китайський народ і його історію та щиро шкодую про це", – заявив футболіст.

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Міністерство закордонних справ Китаю також відреагувало на скандал. Представник відомства заявив, що слова й дії, які зачіпають почуття китайського народу, будуть відкинуті всіма верствами суспільства.

Іспанська Ла Ліга висловила жаль у зв’язку з реакцією китайських уболівальників і повідомила, що працює зі своїми партнерами та офіційними представниками в Китаї.