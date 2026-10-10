Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Кріштіану Роналду тимчасово заборонено брати участь у матчах збірної Португалії після того, як він покинув табір національної команди без дозволу. Дисциплінарна рада Португальської футбольної федерації (FPF) порушила справу щодо 41-річного нападника та надала розгляду статус термінової справи.

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Рішення ухвалено після вивчення обставин від’їзду Роналду з табору збірної, що стався 30 вересня в Копенгагені перед матчем із Данією. За інформацією португальського видання A Bola, футболіста офіційно відсторонено на час розгляду справи.

У заяві FPF зазначено, що дисциплінарна рада розпочала провадження за підсумками засідання 9 жовтня. Матеріали справи передали до дисциплінарної слідчої комісії федерації 10 жовтня. До завершення розслідування подробиці розгляду не будуть оприлюднюватися.

При цьому початкове автоматичне відсторонення, яке застосовувалося після того, як футболіст покинув табір збірної, замінили додатковим превентивним заходом, призначеним окремим рішенням дисциплінарного органу.

Через що виник конфлікт Роналду з тренером

Причиною конфлікту стали розбіжності між Роналду та головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем щодо ігрового часу нападника. Футболіст заявив, що наставник не виконав попередні домовленості щодо його участі в матчах національної команди.

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За словами Роналду, спочатку вони домовилися, що він пропустить матчі з Норвегією та Данією, щоб контролювати фізичне навантаження. Пізніше тренер повідомив, що нападник зіграє 30 хвилин у матчі з норвежцями, однак у підсумку футболіст так і не вийшов на поле.

Після цього Роналду покинув табір збірної, попередньо поговоривши з президентом федерації Педру Проенсою. Пізніше форвард публічно визнав, що не повинен був чинити таким чином, і вибачився перед партнерами по команді.

Яке покарання загрожує Роналду

Згідно зі статтею 160 дисциплінарного регламенту FPF, за необґрунтований відхід з тренувань, матчів або інших заходів національної збірної передбачена дискваліфікація строком від одного до шести місяців. Для професійних футболістів також встановлено грошовий штраф у розмірі від 510 до 1020 євро.

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Остаточне покарання Роналду поки що не оголошено. Дисциплінарний орган має вивчити обставини події та ухвалити рішення за підсумками розгляду справи.

При визначенні покарання можуть враховуватися визнання футболістом своєї відповідальності та інші обставини, передбачені регламентом. Раніше Роналду заявив, що федерація має оцінити його вчинок і призначити заслужене покарання. Він також зазначив, що статус капітана збірної не дає йому права розраховувати на поблажливість.

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До ухвалення остаточного рішення Роналду не зможе виступати за національну збірну. При цьому відсторонення стосується збірної і саме по собі не означає заборони на участь у матчах клубного рівня.

Що буде далі

Справа Роналду отримала статус термінової, проте терміни завершення розслідування та остаточне покарання поки що невідомі. Федерація також не опублікувала подробиці закритого розгляду.

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Майбутнє нападника у національній збірній залежатиме від рішення дисциплінарної ради. Раніше головний тренер Жорже Жезуш заявляв, що Роналду зможе повернутися до збірної, якщо продовжить виступати за "Аль-Наср" і сам захоче знову грати за Португалію.

Таким чином, на даний момент підтверджено тимчасове відсторонення футболіста та порушення дисциплінарної справи. Інформація про конкретний термін дискваліфікації з’явиться після ухвалення остаточного рішення.