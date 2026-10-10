Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 17 життів, і звернувся до Заходу"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 17 життів, і звернувся до ЗаходуВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: частина Києва та області лишилась без світла через атаку РФ"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналіст"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналістРосія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. ФотоРосія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. ФотоІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт Мудрику"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт МудрикуСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з ВайлдеромСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з ВайлдеромНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУІлюстрація - гроші, виплатаЧи будуть затримки пенсій в Україні: Гетманцев пояснив ситуацію"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 513
Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу
Проти зіркового футболіста порушено справу

Кріштіану Роналду тимчасово заборонено брати участь у матчах збірної Португалії після того, як він покинув табір національної команди без дозволу. Дисциплінарна рада Португальської футбольної федерації (FPF) порушила справу щодо 41-річного нападника та надала розгляду статус термінової справи.

Рішення ухвалено після вивчення обставин від’їзду Роналду з табору збірної, що стався 30 вересня в Копенгагені перед матчем із Данією. За інформацією португальського видання A Bola, футболіста офіційно відсторонено на час розгляду справи.

У заяві FPF зазначено, що дисциплінарна рада розпочала провадження за підсумками засідання 9 жовтня. Матеріали справи передали до дисциплінарної слідчої комісії федерації 10 жовтня. До завершення розслідування подробиці розгляду не будуть оприлюднюватися.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Знаменитий нападник не стримав емоцій

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 13,1 т.
Як Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади
icon 13,1 т.
Як Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 8,3 т.
Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео
icon 8,3 т.
Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 1,6 т.
Феноменальний гол футболіста збірної України викликав фурор у Німеччині. Відео
icon 1,6 т.
Феноменальний гол футболіста збірної України викликав фурор у Німеччині. Відео

При цьому початкове автоматичне відсторонення, яке застосовувалося після того, як футболіст покинув табір збірної, замінили додатковим превентивним заходом, призначеним окремим рішенням дисциплінарного органу.

Через що виник конфлікт Роналду з тренером

Причиною конфлікту стали розбіжності між Роналду та головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем щодо ігрового часу нападника. Футболіст заявив, що наставник не виконав попередні домовленості щодо його участі в матчах національної команди.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Жорже Жезуш

За словами Роналду, спочатку вони домовилися, що він пропустить матчі з Норвегією та Данією, щоб контролювати фізичне навантаження. Пізніше тренер повідомив, що нападник зіграє 30 хвилин у матчі з норвежцями, однак у підсумку футболіст так і не вийшов на поле.

Після цього Роналду покинув табір збірної, попередньо поговоривши з президентом федерації Педру Проенсою. Пізніше форвард публічно визнав, що не повинен був чинити таким чином, і вибачився перед партнерами по команді.

Яке покарання загрожує Роналду

Згідно зі статтею 160 дисциплінарного регламенту FPF, за необґрунтований відхід з тренувань, матчів або інших заходів національної збірної передбачена дискваліфікація строком від одного до шести місяців. Для професійних футболістів також встановлено грошовий штраф у розмірі від 510 до 1020 євро.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Кріштіану Роналду

Остаточне покарання Роналду поки що не оголошено. Дисциплінарний орган має вивчити обставини події та ухвалити рішення за підсумками розгляду справи.

При визначенні покарання можуть враховуватися визнання футболістом своєї відповідальності та інші обставини, передбачені регламентом. Раніше Роналду заявив, що федерація має оцінити його вчинок і призначити заслужене покарання. Він також зазначив, що статус капітана збірної не дає йому права розраховувати на поблажливість.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Роналду відмовився грати за збірну

До ухвалення остаточного рішення Роналду не зможе виступати за національну збірну. При цьому відсторонення стосується збірної і саме по собі не означає заборони на участь у матчах клубного рівня.

Що буде далі

Справа Роналду отримала статус термінової, проте терміни завершення розслідування та остаточне покарання поки що невідомі. Федерація також не опублікувала подробиці закритого розгляду.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Вболівальники з плакатом на підтримку Роналду

Майбутнє нападника у національній збірній залежатиме від рішення дисциплінарної ради. Раніше головний тренер Жорже Жезуш заявляв, що Роналду зможе повернутися до збірної, якщо продовжить виступати за "Аль-Наср" і сам захоче знову грати за Португалію.

Таким чином, на даний момент підтверджено тимчасове відсторонення футболіста та порушення дисциплінарної справи. Інформація про конкретний термін дискваліфікації з’явиться після ухвалення остаточного рішення.

Кріштіану Роналду офіційно відсторонений від збірної Португалії. Усі подробиці скандалу

Кріштіану Роналду не зіграє за Португалію

Схожі теми
збірна Португалії з футболуКріштіану РоналдуКріштіану Роналду
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись