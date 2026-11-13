''Кожен може засуджувати'': Світоліна відповіла на запитання, чи почувається щасливою після розлучення з Монфісом

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна назвала розлучення з французом Гаелем Монфісом одним із головних випробувань цього року. Наша співвітчизниця наголосила, що їй особливо важко через свою публічність, адже всі обговорюють те, що відбувається в її особистому житті, і стежать за її висловлюваннями.

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Про це Світоліна заявила на пресконференції під час Підсумкового турніру-2026, відповідаючи на запитання, чи почувається вона щасливою після розлучення. Українка також додала, що зараз намагається проводити більше часу з близькими, пише портал tennis365.com.

"Рік видався непростим. У голові було багато різних думок. Жити на очах у всіх – завдання не з легких. Усе виставляється напоказ, і кожен може це обговорювати або засуджувати. Чесно кажучи, це досить важко. Але ми – професійні спортсмени, і таке наше життя. Напевно, у моїй ситуації складно говорити про якесь "суцільне" щастя, зважаючи на все, з чим мені доводиться стикатися щодня. Але ті щасливі миті, які я переживаю з близькими людьми, – це те, на що я можу вплинути", – сказала Світоліна.

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Еліна оголосила про розлучення 19 жовтня. Вона закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Сам француз заявив, що вони з українкою вже "давно не разом".

Як повідомляв OBOZ.UA, Едіна Світоліна спантеличила фанатів напередодні старту на Підсумковому турнірі у США.

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