Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Знаменитий український гімнаст Ілля Ковтун заявив, що й надалі має намір вигравати медалі під прапором Хорватії. Про це спортсмен написав після здобуття срібної нагороди чемпіонату світу-2026 у Роттердамі, який став для нього першим світовим першістю у складі хорватської збірної.

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Ковтун опублікував повідомлення на своїй сторінці в Instagram, у якому подякував представникам гімнастичного клубу Sokol Centar з Осієка за підтримку. Окремо він згадав юних уболівальників, тренерів і працівників центру.

"Чемпіонат світу в Роттердамі став моїм першим світовим першістю в хорватській формі. Я пишаюся тим, що привіз до Осієка срібну медаль для своїх друзів і подруг", – написав гімнаст.

Також Ковтун зазначив, що підтримка оточення допомагає йому ставати сильнішим і наполегливішим у прагненні здобувати нагороди.

"Їхня підтримка кожного мого успіху й виступу робить мене дедалі сильнішим і наполегливішим у боротьбі за медалі. Завдяки цим людям, які супроводжують і підтримують мене на кожному кроці, я стаю кращим гімнастом", – додав спортсмен.

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На завершення публікації Ковтун наголосив, що для нього буде честю й надалі підійматися на п’єдестал під хорватським прапором.

"Для мене буде честю й надалі здобувати медалі під прапором Хорватії. Сподіваюся, що зможу змусити вас усіх пишатися мною", – написав гімнаст.

Для 23-річного Ковтуна чемпіонат світу в Роттердамі став першим після зміни спортивного громадянства. Раніше він представляв Україну, у складі якої здобув срібну медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Головні історії дня

У липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.