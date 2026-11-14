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Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,8 т.
Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини
Титулований гімнаст написав відвертий допис у соцмережах

Знаменитий український гімнаст Ілля Ковтун заявив, що й надалі має намір вигравати медалі під прапором Хорватії. Про це спортсмен написав після здобуття срібної нагороди чемпіонату світу-2026 у Роттердамі, який став для нього першим світовим першістю у складі хорватської збірної.

Ковтун опублікував повідомлення на своїй сторінці в Instagram, у якому подякував представникам гімнастичного клубу Sokol Centar з Осієка за підтримку. Окремо він згадав юних уболівальників, тренерів і працівників центру.

"Чемпіонат світу в Роттердамі став моїм першим світовим першістю в хорватській формі. Я пишаюся тим, що привіз до Осієка срібну медаль для своїх друзів і подруг", – написав гімнаст.

Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Ілля Ковтун зробив заяву в соцмережах. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

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Також Ковтун зазначив, що підтримка оточення допомагає йому ставати сильнішим і наполегливішим у прагненні здобувати нагороди.

"Їхня підтримка кожного мого успіху й виступу робить мене дедалі сильнішим і наполегливішим у боротьбі за медалі. Завдяки цим людям, які супроводжують і підтримують мене на кожному кроці, я стаю кращим гімнастом", – додав спортсмен.

Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

На завершення публікації Ковтун наголосив, що для нього буде честю й надалі підійматися на п’єдестал під хорватським прапором.

"Для мене буде честю й надалі здобувати медалі під прапором Хорватії. Сподіваюся, що зможу змусити вас усіх пишатися мною", – написав гімнаст.

Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Ілля Ковтун на ЧС. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

Для 23-річного Ковтуна чемпіонат світу в Роттердамі став першим після зміни спортивного громадянства. Раніше він представляв Україну, у складі якої здобув срібну медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Ковтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщини

Ілля Ковтун виступив на паралельних брусах

У липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

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