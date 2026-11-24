Відомий український гімнаст Ілля Ковтун, який тепер представляє Хорватію, опублікував в Instagram фотографії з чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі. Публікація з’явилася після того, як спортсмен завоював срібну медаль у вправах на паралельних брусах, яка стала першою нагородою такого ґатунку для хорватської гімнастики на чемпіонатах світу в цій дисципліні.

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Ковтун поділився кадрами з різних етапів змагань: кваліфікації, фіналу багатоборства та вирішального виступу на паралельних брусах. Він подякував тренерам, команді та національній федерації за підтримку, яка допомогла йому досягти результатів на турнірі.

"Спогади про деякі моменти з неймовірного чемпіонату світу в Роттердамі цього року. Уже стали спогадами кваліфікація, фінал багатоборства та індивідуальний фінал на паралельних брусах", – написав гімнаст у соцмережах.

Також Ковтун окреслив плани на наступний сезон, заявивши про намір продовжувати роботу заради вищих результатів.

"Ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб наступного року показати ще кращі результати!" – додав спортсмен.





























Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/_kovtun_gym_/

На чемпіонаті світу, який проходив у Роттердамі з 17 по 25 жовтня, Ковтун набрав 14,900 бала у фіналі на паралельних брусах. Він поступився лише китайцю Цзоу Цзін’юаню, який отримав 15,733 бала. Бронзову медаль здобув представник Росії Данило Маринов із результатом 14,866.

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Для 23-річного Ковтуна цей ЧС став першим після зміни спортивного громадянства. Раніше він представляв Україну, у складі якої здобув срібну медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Влітку 2026 року гімнаст дебютував за нову збірну на чемпіонаті Європи в Загребі, де виборов "золото" у багатоборстві та вправах на паралельних брусах.

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