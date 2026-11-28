Відомий український гімнаст Ілля Ковтун розповів, за чим сумує після переїзду до Хорватії та зміни спортивного громадянства. 23-річний уродженець Черкас зізнався, що найбільше хотів би знову опинитися у своєму колишньому черкаському тренувальному залі й побачити, як там зараз займаються діти.

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В інтерв’ю Ковтуна запитали, чого йому бракує в рідному місті, а також нагадали про розлуку з родиною. Відповідаючи на запитання, гімнаст насамперед згадав місце, де проводив значну частину свого часу.

За словами Іллі, він жив не в самих Черкасах, а в розташованому неподалік селі. Якби в нього з’явилася можливість повернутися, спочатку він хотів би подивитися, як змінилося це місце, а потім вирушив би до спортивної зали.

"Найбільше, мабуть, я проводив часу в залі. Ми зараз, звісно, тренуємося в чудових умовах, але хотілося б прийти саме до цього залу, подивитися, як там, як тренуються діти. Мені здається, цього бракує найбільше", – розповів Ковтун в інтерв’ю проєкту Sportcast для хорватського спортивного видання Sportske novosti.

Гімнаст уточнив, що нинішні умови для тренувань у Хорватії його влаштовують, однак йому хотілося б знову відвідати саме колишній зал, подивитися на його стан і побачити дітей, які там тренуються.

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"Ми зараз, звісно, тренуємося в чудових умовах, але хотілося б прийти саме до цього залу, подивитися, як там усе, як тренуються діти. Мені здається, цього бракує найбільше", – зізнався спортсмен.

Ковтун також відповів на запитання про те, коли востаннє приїжджав у рідні місця. За його словами, від останнього візиту минуло близько п’яти з половиною або майже шість років.

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Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

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У серпні Ковтун здобув для Хорватії "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на 0,001 бала. Після цього в російській збірній зневажливо відгукнулися про українського гімнаста, назвавши його слабким суперником. А на чемпіонаті світу в Нідерландах у жовтні Ковтун опинився в центрі скандалу після вчинку щодо російського спортсмена.

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Раніше гімнаст пояснював причини зміни спортивного громадянства та переходу до збірної Хорватії, назвавши це рішення найважчим у своїй кар’єрі. Також він розповідав, чим зміг порадувати Україну.

Своєю чергою, тренерка Ковтуна Ірина Горбачова раніше заявляла в інтерв’ю OBOZ.UA, що Україна не фінансувала підготовку її підопічного до Олімпійських ігор 2024 року. Вона також розповіла про підготовку гімнаста до головного старту чотириріччя.