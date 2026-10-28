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Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
789
Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон
Друга ракетка України дала відверте інтерв’ю Марічці Падалко

Друга ракетка України Марта Костюк розповіла, чому в дитинстві їй було важко постійно говорити українською мовою. За словами 24-річної киянки, вона відчувала тиск з боку оточення, оскільки на юніорських турнірах багато представників України спілкувалися російською, а її сім’я послідовно відстоювала використання рідної мови.

В інтерв’ю Марічці Падалко Костюк розповіла, що виросла в патріотичній сім’ї. Її родичі брали участь у мітингах ще в 1990-х роках і виступали на захист української мови. За словами тенісистки, за ними стежили співробітники КДБ, тому вона з дитинства знала, що таке бути в опозиції.

Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон

Марта з мамою. Джерело: BTU

Костюк також згадала, що була на Помаранчевій революції, але через малий вік не зберегла спогадів про ці події. Водночас участь у суспільному житті країни була звичною для її родини.

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Окремо тенісистка розповіла про позицію матері, яка тренувала дітей українською мовою ще до того, як це стало законодавчою вимогою чи поширеною тенденцією.

"Я думаю, що так. Така собі внутрішня революція завжди і справді боротьба за те, що важливо", – сказала Костюк, відповідаючи на запитання про зв’язок мовного виховання з опозиційними поглядами її матері.

За словами спортсменки, мати з дитинства пояснювала їй значення мови для національної ідентичності. Вона також цікавилася висловлюваннями Ірини Фаріон, яку Костюк згадала в інтерв’ю.

"Вона дуже любила Фаріон, завжди її слухала і надсилала мені відео. Ірина завжди казала, що немає мови – немає нації", – розповіла тенісистка.

Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон

Костюк із мамою. Джерело: Instagram@Талины Бейко

Водночас сама Костюк зізналася, що в дитинстві їй було непросто дотримуватися української мови в оточенні, де переважала російська мова. Вона згадала поїздки на юніорські турніри, під час яких українські спортсмени спілкувалися між собою російською.

"Мені було важко, бо я була тут білою вороною", – зазначила Костюк.

Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон

Марта Костюк. Джерело: Кадр із відео

Тенісистка не приховувала, що в дитинстві їй теж хотілося бути як усі й переходити на російську мову. Тиск вона відчувала не лише на змаганнях, а й у школі, де була однією з небагатьох, хто розмовляв удома українською.

Особливо комфортно Костюк почувалася у Львові. За її словами, там вона могла вільно говорити українською мовою в магазинах та інших громадських місцях, не викликаючи здивування в оточення. У Києві, де вона народилася і виросла, подібна ситуація сприймалася інакше.

"Щоразу, коли ми їхали зі Львова, я говорила: "Мамо, все, я вирішила, тепер з усіма розмовлятиму українською мовою"", – згадала спортсменка.

Однак, як зізналася Костюк, їй було важко дотримуватися цього рішення через тиск оточення та поширеність російської мови.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові стріляли в Ірину Фаріон, вона померла в лікарні. Практично відразу серед можливих версій щодо мотиву вбивства називали, зокрема, "замовлення Росії".

1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова засудив 20-річного В’ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі у справі про вбивство Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, пов’язаному з виконанням потерпілою громадського обов’язку та мотивованому національною нетерпимістю, а також у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю.

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