Костюк розповіла, що з нею сталося після фіналу з Соболенко на турнірі в Австралії

Друга ракетка України Марта Костюк зізналася, що її довели до сліз вболівальники, які обрушилися з критикою за відмову потиснути руку Арині Соболенко після поразки у фіналі турніру в Брісбені. Нашу співвітчизницю також захейтили за те, що вона у своїй промові не згадала білоруську тенісистку.

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Про це Костюк розповіла під час пресконференції в Києві, передає кореспондентка OBOZ.UA Олена Павлова. За словами 24-річної спортсменки, її в буквальному сенсі шокували шанувальники тенісу, які абсолютно наплювали на те, що зараз відбувається в Україні.

"На мене обрушилося багато хейту через те, що я не згадала Аріну Соболенко у своїй промові й не потиснула їй руку. Тоді мені було дуже важко. Увечері після матчу я навіть лежала в ліжку й плакала, бо просто не могла зрозуміти, чому взагалі немає емпатії, чому люди не розуміють, через що зараз проходять люди в Україні, у яких немає світла, немає тепла. Мені від цього було просто по-людськи важко. Але я знаю свої цінності, знаю, за що стою і про що говорю. Тому зараз мені вже байдуже, що про це пишуть", – сказала киянка.

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Читайте на OBOZ.UA повне інтерв’ю Марти Костюк українським журналістам, у якому вона також назвала матч з Еліною Світоліною головним у 2026 році.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Марта Костюк перервала виступи в поточному сезоні після того, як травмувала руку на US Open-2026.

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