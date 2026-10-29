Контракт підписано: ''Ліверпуль'' вирішив посилитися українцем

Український футбольний скаут Андрій Федченков із початку 2027 року почне працювати в легендарному англійському "Ліверпулі". 30-річний менеджер перебереться на стадіон "Енфілд" із бразильського "Фламенго", де очолював відділ пошуку нових гравців для посилення складу.

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Про це повідомляє ESPN. Федченков очолив скаутський напрям у "Фламенго" на початку 2025 року за протекцією спортивного директора Жозе Боту, з яким працював у грецькому ПАОКу та донецькому "Шахтарі". Українець спеціалізується на ринках Південної Америки, Японії та Європи.

З "Ліверпулем" наш співвітчизник підписав угоду, яка набуде чинності з 1 січня 2027 року. Термін її дії не називається. Відомо, що Федченко також працював у львівських "Карпатах" і валлійському "Кардіфф Сіті".

Нагадаємо, раніше медіа повідомляли про інтерес "Ліверпуля" до захисника збірної України Іллі Забарного. Футболіст "Парі Сен-Жермен" може залишити французький клуб уже в зимове трансферне вікно й перейти до "червоних", яких із нового сезону тренує колишній наставник киянина в "Борнмуті" Андоні Іраола.

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Як повідомляв OBOZ.UA, італійська "Болонья" готуються достроково розірвати орендну угоду з українським форвардом Артемом Довбиком.

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