Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Знаменитий російський тренер з фігурного катання Олександр Жулін не отримав нейтрального статусу від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) і залишився поза міжнародним турніром у Братиславі. Рішення було ухвалено після перевірки його заявки, а сам фахівець уже оголосив про намір домагатися перегляду вердикту через спортивний арбітраж.

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ISU офіційно повідомило про відмову Жуліну у наданні статусу персоналу індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN). Без цього дозволу тренер не зміг супроводжувати своїх підопічних на міжнародних змаганнях, зокрема танцювальний дует Ірина Хавроніна та Девід Нарижний.

В організації зазначили, що кожна заявка розглядається індивідуально. За підсумками перевірки комісія дійшла висновку, що Жулін не відповідає встановленим критеріям для роботи на змаганнях під нейтральним статусом. Які саме вимоги стали підставою для відмови, в ISU не розкрили, пославшись на конфіденційність процедури до завершення можливих апеляцій.

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У російського фахівця є 21 день на оскарження рішення. Сам Жулін уже заявив, що не згоден з висновками комісії і разом з юристами готує звернення до Спортивного арбітражного суду.

Протягом останніх років тренер неодноразово виступав із публічними заявами на підтримку політики Кремля та війни проти України. У січні 2026 року він заявляв, що так звана "спеціальна військова операція" важливіша за Олімпійські ігри.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жулін також поширював тези російської пропаганди. Зокрема, він стверджував, що те, що відбувається, пов’язано не з російсько-українською війною, а зі спробами західних країн боротися проти Росії.

Крім того, тренер неодноразово демонстрував підтримку Володимиру Путіну. Він називав себе його прихильником і критикував ставлення українських спортсменів до представників РФ на міжнародних змаганнях. В одному з інтерв’ю 2025 року Жулін скаржився на бойкот з боку українців і заявляв, що більшість людей у світі нібито нормально ставляться до росіян.

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Олександр Жулін відомий не тільки своєю спортивною кар'єрою, а й шлюбом з олімпійською чемпіонкою з фігурного катання Тетяною Навкою, який завершився розлученням у 2010 році. Після розлучення колишнє подружжя зберегло публічну популярність у світі фігурного катання.