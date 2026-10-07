Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиУкраїнські АЗС змінили вартість бензину: скільки тепер коштує літрКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоІлюстрація - відключення світла в УкраїніУкраїнців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку "СВО"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 852
Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку "СВО"
ISU офіційно повідомило про відмову Жуліну у наданні статусу персоналу індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN)

Знаменитий російський тренер з фігурного катання Олександр Жулін не отримав нейтрального статусу від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) і залишився поза міжнародним турніром у Братиславі. Рішення було ухвалено після перевірки його заявки, а сам фахівець уже оголосив про намір домагатися перегляду вердикту через спортивний арбітраж.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Олександр Жулін. Джерело: СЕ

ISU офіційно повідомило про відмову Жуліну у наданні статусу персоналу індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN). Без цього дозволу тренер не зміг супроводжувати своїх підопічних на міжнародних змаганнях, зокрема танцювальний дует Ірина Хавроніна та Девід Нарижний.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Олександр Жулін. Джерело: sports.ru

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 41,4 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
icon 41,4 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 17,7 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 17,7 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 12,1 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
icon 12,1 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

В організації зазначили, що кожна заявка розглядається індивідуально. За підсумками перевірки комісія дійшла висновку, що Жулін не відповідає встановленим критеріям для роботи на змаганнях під нейтральним статусом. Які саме вимоги стали підставою для відмови, в ISU не розкрили, пославшись на конфіденційність процедури до завершення можливих апеляцій.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Жуліна не пустили на турніри. Джерело: https://t.me/skatingoutloud/928

У російського фахівця є 21 день на оскарження рішення. Сам Жулін уже заявив, що не згоден з висновками комісії і разом з юристами готує звернення до Спортивного арбітражного суду.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Олександр Жулін. Джерело: КП в Україні

Протягом останніх років тренер неодноразово виступав із публічними заявами на підтримку політики Кремля та війни проти України. У січні 2026 року він заявляв, що так звана "спеціальна військова операція" важливіша за Олімпійські ігри.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жулін також поширював тези російської пропаганди. Зокрема, він стверджував, що те, що відбувається, пов’язано не з російсько-українською війною, а зі спробами західних країн боротися проти Росії.

Олександр Жулін

Олександру Жуліну висміяли в мережі

Крім того, тренер неодноразово демонстрував підтримку Володимиру Путіну. Він називав себе його прихильником і критикував ставлення українських спортсменів до представників РФ на міжнародних змаганнях. В одному з інтерв’ю 2025 року Жулін скаржився на бойкот з боку українців і заявляв, що більшість людей у світі нібито нормально ставляться до росіян.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Путін і Жулін. Джерело: ТАСС

Олександр Жулін відомий не тільки своєю спортивною кар'єрою, а й шлюбом з олімпійською чемпіонкою з фігурного катання Тетяною Навкою, який завершився розлученням у 2010 році. Після розлучення колишнє подружжя зберегло публічну популярність у світі фігурного катання.

Колишньому чоловікові Навкі прилетіла карма за любов до Путіна та підтримку ''СВО''

Олександр Жулін і Тетяна Навка. Джерело: РІА "Новини"

Схожі теми
Фігурне катанняРосіяОлександр ЖулінОлександр ЖулінТетяна НавкаТетяна Навка
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись