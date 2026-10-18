Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Колишній чемпіон світу за версією WBA, аргентинець Хорхе Кастро, помер у віці 59 років після того, як втратив свідомість у залі бінго в місті Морон. За даними поліції, причиною різкого погіршення його стану стало падіння рівня інсуліну через діабет, пише ESPN.

Відео дня

Медиків викликали на місце події, однак врятувати боксера не вдалося. Його дочка Кімей перебувала поруч із батьком і розповіла, що лікарі намагалися реанімувати його. Прокуратура Морона розслідує обставини смерті.

Кастро був одним із найвідоміших боксерів Аргентини. У серпні 1994 року він завоював вакантний титул WBA у середній вазі, перемігши Реджі Джонсона в Буенос-Айресі.

Найвідоміший бій у кар'єрі аргентинця відбувся 10 грудня того ж року в мексиканському Монтерреї. Кастро захищав чемпіонський пояс у поєдинку з американцем Джоном Девідом Джексоном і більшу частину бою перебував під серйозним тиском суперника. У нього набрякли обидва ока, а сам він був близький до поразки нокаутом.

У дев'ятому раунді Кастро зумів переломити хід бою. Він влучив лівим боковим ударом у підборіддя Джексона і відправив його в нокдаун, а потім ще двічі збив американця з ніг. Після третього падіння рефері зупинив поєдинок. Журнал The Ring визнав цей поєдинок боєм року.

РЕКЛАМА

Загалом Кастро провів на професійному рингу 144 поєдинки. Він здобув 130 перемог, 90 з яких нокаутом, зазнав 11 поразок і тричі завершував поєдинки внічию.

В останні роки колишній чемпіон допомагав благодійним їдальням та громадським центрам у околицях Буенос-Айреса, зокрема в Ломас-де-Саморе та Мороні.

Головні історії дня