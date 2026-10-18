Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Під ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоПід ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуЗенітник ЗСУРосія атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА, сили ППО збили понад 150 цілей: є наслідки в областях"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали ВеронікоюАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракетАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет

Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 615
Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці
Найвідоміший бій у кар'єрі аргентинця відбувся 10 грудня того ж року в мексиканському Монтерреї

Колишній чемпіон світу за версією WBA, аргентинець Хорхе Кастро, помер у віці 59 років після того, як втратив свідомість у залі бінго в місті Морон. За даними поліції, причиною різкого погіршення його стану стало падіння рівня інсуліну через діабет, пише ESPN.

Медиків викликали на місце події, однак врятувати боксера не вдалося. Його дочка Кімей перебувала поруч із батьком і розповіла, що лікарі намагалися реанімувати його. Прокуратура Морона розслідує обставини смерті.

Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Хорхе Кастро помер. Джерело: ESPN

Кастро був одним із найвідоміших боксерів Аргентини. У серпні 1994 року він завоював вакантний титул WBA у середній вазі, перемігши Реджі Джонсона в Буенос-Айресі.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 5,0 т.
Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео
icon 5,0 т.
Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 6,1 т.
Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі
icon 6,1 т.
Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 56,8 т.
"...І я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі"
icon 56,8 т.
"...І я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі"

Найвідоміший бій у кар'єрі аргентинця відбувся 10 грудня того ж року в мексиканському Монтерреї. Кастро захищав чемпіонський пояс у поєдинку з американцем Джоном Девідом Джексоном і більшу частину бою перебував під серйозним тиском суперника. У нього набрякли обидва ока, а сам він був близький до поразки нокаутом.

Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Хорхе Кастро (праворуч)

У дев'ятому раунді Кастро зумів переломити хід бою. Він влучив лівим боковим ударом у підборіддя Джексона і відправив його в нокдаун, а потім ще двічі збив американця з ніг. Після третього падіння рефері зупинив поєдинок. Журнал The Ring визнав цей поєдинок боєм року.

Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Хорхе Кастро

Загалом Кастро провів на професійному рингу 144 поєдинки. Він здобув 130 перемог, 90 з яких нокаутом, зазнав 11 поразок і тричі завершував поєдинки внічию.

В останні роки колишній чемпіон допомагав благодійним їдальням та громадським центрам у околицях Буенос-Айреса, зокрема в Ломас-де-Саморе та Мороні.

Колишній чемпіон світу з боксу раптово помер у Мексиці

Хорхе Кастро (1996 рік)

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись