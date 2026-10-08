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Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство
Спортсменці доведеться відбути річний карантин

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно затвердила зміну спортивного громадянства колишньої представниці України Анни Пікалюк. Після завершення обов’язкового карантинного періоду 19-річна спортсменка зможе представляти Хорватію на міжнародних змаганнях.

Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство

Анна Пікалюк із паспортом Хорватії. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

World Gymnastics підтвердила перехід Пікалюк до національної збірної Хорватії з художньої гімнастики. Українська федерація гімнастики не дала згоди на зміну спортивного громадянства, тому процедура буде завершена лише після передбаченого правилами річного карантину.

Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство

Анна Пікалюк. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

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Пікалюк раніше входила до складу збірної України. Півтора року тому вона покинула країну разом із родиною через війну. Спочатку спортсменка перебувала у Відні, а потім переїхала до Загреба. У хорватському клубі "Aura" вона почала працювати тренером, однак пізніше вирішила відновити спортивну кар’єру та повернутися до виступів.

Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство

Анна Пікалюк разом зі збірною України. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

За цей час гімнастка отримала хорватське громадянство та була включена до складу національної збірної країни. За словами спортсменки, новина про видачу паспорта стала для неї дуже емоційним моментом. Вона подякувала Хорватському олімпійському комітету та клубу "Aura" за підтримку та допомогу в адаптації.

Художня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянство

Анна Пікалюк. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Незважаючи на карантинний період, перший вихід гімнастки на килим під хорватським прапором може відбутися вже на турнірі Aura Cup, який пройде в Загребі з 8 по 11 жовтня. Якщо організатори встигнуть оформити всі необхідні документи FIG, спортсменка виступить в офіційному заліку. В іншому випадку її участь буде поза конкурсом.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше до Хорватії перейшов український спортивний гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун. 12 серпня Ковтун завоював для нової країни історичне "золото" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, випередивши росіянина на 0,001 бала.

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