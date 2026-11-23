Юнацька збірна України U17, сформована переважно з футболістів 2009 року народження, завершила виступи у кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року.

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У першому раунді відбору підопічні Олександра Ситника посіли третє місце у своїй групі Ліги А, що дозволило їм продовжити боротьбу у другому раунді в Лізі В. Мінітурнір за участю збірних України, Латвії та Албанії проходив в Албанії. Путівку до наступного етапу отримував лише переможець групи.

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В своем первом матче украинцы уступили Латвии со счетом 2:3, а затем уверенно обыграли хозяев турнира – сборную Албании – 4:0. Однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. Латвийцы ранее сыграли вничью с албанцами (2:2), а благодаря победе над Украиной набрали четыре очка и заняли первое место. В активе нашей команды осталось три очка, у Албании – одно.

Таким образом, сборная Латвии продолжит борьбу в следующем раунде квалификации, а украинская команда завершила выступления в отборочном турнире.

Бомбардирские ориентиры чемпионата Украины

В 36-м чемпионате Украины, в котором принимают участие 16 клубов, борьба идет не только за места в турнирной таблице и сохранение прописки в Премьер-лиге. Не менее интересное соперничество разворачивается и в гонке лучших бомбардиров.

Напомним, по итогам 35-го чемпионата Украины, сезона 2025/2026, лучшим снайпером стал представитель киевского "Динамо" Матвей Пономаренко. В 15 проведенных матчах нападающий забил 13 мячей. Второе место разделили Андрей Сторчоус из "Кудровки" и Филипп Будковский из "Зари", записавшие на свой счет по 12 голов. При этом Сторчоус один раз отличился с пенальти, а Будковский – трижды.

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Если обратиться к истории чемпионатов Украины, то наиболее впечатляющий показатель результативности за один сезон принадлежит Генриху Мхитаряну. В сезоне 2012/2013, выступая за донецкий "Шахтер", он забил 25 мячей.

В пятерку самых результативных футболистов одного чемпионата также входят:

Артем Довбик ("Днепр-1") – 24 гола, сезон 2022/2023;

Алекс Тейшейра ("Шахтер") – 22 гола, сезон 2015/2016;

Сергей Ребров ("Динамо") – 22 гола, сезон 1997/1998;

Максим Шацких ("Динамо") – 22 гола, сезон 2002/2003.

Отметим, что при сравнении этих показателей необходимо учитывать разное количество участников и матчей в различных чемпионатах Украины.

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"Шахтер" среди сильнейших

Стартовал очередной розыгрыш самого престижного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Среди участников основного этапа и донецкий "Шахтер", которому мы все желаем успешного выступления на европейской арене.

В заявке "горняков" на матчи основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/2027 значатся 29 футболистов. Среди них 15 бразильцев и 11 украинцев, а также представители Туниса, Грузии и Буркина-Фасо.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов свой титул защитил французский "Пари Сен-Жермен". В финале сезона 2025/2026 парижане обыграли лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1 в основное время. В составе победителей выступал украинский защитник Илья Забарный, который стал четвертым украинским футболистом, выигравшим этот престижный трофей. Ранее подобного достижения добивались Андрей Шевченко, Анатолий Тимощук и Андрей Лунин.

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Одним из главных героев победного сезона ПСЖ стал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, которого УЕФА признал лучшим игроком Лиги чемпионов 2025/2026. В 16 матчах турнира он забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Напомним, награда лучшему игроку сезона в Лиге чемпионов вручается УЕФА начиная с сезона 2021/2022. За прошедшие годы ее обладателями становились:

2021/2022 – Карим Бензема ("Реал");

2022/2023 – Родри ("Манчестер Сити");

2023/2024 – Винисиус Жуниор ("Реал");

2024/2025 – Усман Дембеле (ПСЖ);

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2025/2026 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

Отдельно стоит отметить достижения главного тренера парижан Луиса Энрике. Испанский специалист возглавляет ПСЖ с 2023 года и за это время выиграл с командой 13 трофеев. Еще девять наград он завоевал во главе "Барселоны". Таким образом, в тренерской карьере Энрике уже 22 командных трофея.

Особое место среди этих достижений занимают победы в Лиге чемпионов. Луис Энрике трижды приводил свои команды к победе в главном клубном турнире Европы: один раз с "Барселоной" в сезоне 2014/2015 и дважды подряд с ПСЖ – в сезонах 2024/2025 и 2025/2026.

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