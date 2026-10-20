"Хочу прояснити": Світоліна зробила нову заяву щодо стосунків із Монфісом
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна уточнила повідомлення про розлучення з французом Гаелем Монфісом після п'яти років шлюбу. 32-річна уродженка Одеси звернулася до міжнародної аудиторії, зробивши особливий акцент на впливі на її сприйняття та життя злочинної війни Росії проти нашої країни.
Відповідну заяву Світоліна опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Наша співвітчизниця підкреслила, що не відчувала себе щасливою у стосунках з Монфісом на тлі агресії РФ, однак висловила глибоку повагу та вдячність французькому тенісисту.
"Я хочу трохи уточнити свій попередній допис, оскільки зрозуміла, що не всі – особливо моя закордонна аудиторія – до кінця зрозуміли, що саме я хотіла сказати. Я згадала лише одну з причин, які вплинули на моє рішення. Коли живеш у реальності війни понад 4,5 роки, переживаючи безліч різних ситуацій, емоцій і важких моментів, починаєш дивитися на життя інакше. Змінюється сприйняття, зміщуються цінності та пріоритети, і приходить розуміння того, чого ти насправді хочеш від життя. У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу жити так, не відчуваючи себе по-справжньому щасливою", – зізналася Еліна.
Спортсменка також додала, що не може розкрити всіх подробиць щодо причин розлучення з Монфісом. "Я дуже люблю і поважаю свого чоловіка. Я завжди буду любити й цінувати його як людину. Саме тому для мене було так важливо бути чесною – і з ним, і з самою собою. Не завжди можливо пояснити всі нюанси таких особистих і непростих рішень в одному дописі. Та й, чесно кажучи, деякі речі просто занадто особисті, щоб ділитися ними публічно", – підсумувала Світоліна.
Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні 2023 року у них народилася донька Скай.
Як повідомляв OBOZ.UA, Гаель Монфіс достроково завершив кар’єру після того, як стало відомо про його розлучення з Еліною Світоліною.
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