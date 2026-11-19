МЗС Росії оголосило Фінляндії "рішучий протест" після того, як влада країни обмежила в’їзд громадянам РФ, зокрема професійним спортсменам. Однак реакція Москви викликала глузування серед російських уболівальників, які залишили під новиною десятки їдких коментарів.

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19 листопада до Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасову повірену у справах Фінляндії в Москві Мааріт Кейтанен. Їй заявили про невдоволення рішенням Гельсінкі запровадити додаткові обмеження на в’їзд громадян Росії.

У російському зовнішньополітичному відомстві назвали дії фінської сторони дискримінацією за національною ознакою. На думку Москви, нові правила суперечать принципам міжнародного спортивного руху та основним нормам у сфері прав людини.

Крім того, російська сторона зажадала від Фінляндії повернутися до деполітизованого підходу до участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. У МЗС РФ також попередили, що дії Гельсінкі врахують під час подальшого вибудовування двосторонніх відносин.

Обмеження набули чинності 16 листопада. Через нові правила російські фігуристи не змогли приїхати до Гельсінкі на етап міжнародної серії Гран-прі. У результаті організаторам довелося замінити російських учасників.

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Така реакція міністерства викликала бурхливу відповідь уболівальників в інтернеті.

"А чому не висловили стурбованість?" – поцікавився один із коментаторів. Інший запропонував продовжити дипломатичну риторику: "Ми висловимо рішучий протест! І засудження? І засудження!"

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"Тільки фінам рішуче байдуже", – написав ще один учасник обговорення.

Окремо вболівальники висміювали саме визначення протесту. "Просто "рішучий" чи "дуже рішучий" або "надзвичайно рішучий"?" – з’явився жарт в обговоренні.

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Дісталося й російським дипломатам за те, що вони відреагували вже після того, як фігуристи втратили можливість виступити у Фінляндії.

"А чому тільки сьогодні наше МЗС так осміліло й згадало про червоні олівці? А чому не в понеділок чи вівторок вони не зробили такої заяви?" – поцікавився один із користувачів.

Деякі коментатори запропонували не обмежуватися дипломатичними заявами й перейти до заходів у відповідь. Інші засумнівалися, що протест узагалі здатен вплинути на позицію Фінляндії.

Багато хто висміяв попередження Москви про наслідки для двосторонніх відносин: "На вас уже односторонньо поклали прилад, а червоні лінії давно перетворилися на коричневі. Хоча б не ганьбіться".