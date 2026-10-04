"Хмельницький" здобув першу перемогу в Суперлізі GGBET

Хмельницький змінив хід поєдинку із Запоріжжям в останній чверті та здобув першу перемогу в чемпіонаті України з баскетболу у Суперлізі GGBET. Історична подія відбулася 4 жовтня на домашній арені тріумфаторів.

Відео дня

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Хмельницький, СК ГУНП

Хмельницький – Запоріжжя 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11 )

Хмельницький:Ньютон (19 + 6 підбирань + 3 передачі), Липовцев (5 + 3 підбирання), Лавдей (6+13 підбирань), Ланді (23 + 7 передач + 3 підбирання), Бачурін (10 очок) – старт; Кузьмін (0 +2 підбирання), Потєєв (7 очок), Гуля (2 очки), Мельник (3 + 2 підбирання).

Запоріжжя:Джонсон (4 +4 підбирання +3 передачі), Ніколайчук (14 + 8 підбирань), Пауелл (12 + 14 підбирань), Мартинов (17 + 4 підбирання), Буц (6 + 10 підбирань) – старт; Ілеледжі (15 + 4 підбирання), Величко (0 +2 підбирання), Кіктєв (0), Петренко (4 очки).

Ключове з матчу

Протистояння розпочалося в’язко: після доволі швидко набраних перших очок, команди знизили темп і не поспішали влучати у кошик. За екватором чверті гості нарешті увімкнулися та пішли у відрив, але в останні хвилини періоду активізувалися і господарі, не дозволивши підопічним Ісакова створити суттєву перевагу – 14:18. Після маленької перерви гра продовжилася у максимально схожому стилі: Запоріжжя більше забивало з проходів, Хмельницький частіше шукав щастя на периметрі. Обидві тактики працювали непогано, тож чверть пройшла максимально рівно (25:25) – 39:44.

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Відпочивши, команди продовжили грати близький баскетбол, проте гості у чужій "фарбі" почували себе аж надто розкуто, що спершу дозволило їм ще трішки наростити свою перевагу, але до кінця чверті господарі повернулися до того, з чого й починали – 56:61. В останні десять хвилин матчу Хмельницький спробував переламати хід протистояння та спромігся на ривок, який змінив все – господарі здобули першу перемогу в Суперлізі.

Герой матчу

Найкращий гравець, який найбільше доклав зусиль для здобуття перемоги Хмельницьким – Лукман Ланді. У активі легіонера – 23 очки, 7 передач та 3 підбирання. Його ефективно доповнив Ньютон (19 + 6 підбирань + 3 передачі). Саме трійка Деріка вивела господарів вперед та дала старт переможному ривку. Зак Лавдей набрав всього 6 очок, але додав 13 підбирань. Найрезультативнішим серед українців став Микола Бачурін – 10 очок.

Головні історії дня

У Запоріжжя виділити одного лідера не вийде, оскільки гравці доволі рівномірно розподілили навантаження в атаці. Але більше за інших все ж виділився Джуліан Пауелл, який оформив дабл-дабл – 12 очок та 14 підбирань. Непогані цифри також у Ніколайчука (14 + 8 підбирань) та Мартинова (17 + 4 підбирання). Не можна не відзначити також Ілеледжі (15 + 4 підбирання) та Антона Буца (6 + 10 підбирань).

Цифри матчу

61:44 – підбирання на користь Запоріжжя, зокрема 33 на чужому щиті проти 17.

38% проти 32% – перевага в реалізації у Хмельницього. Господарі реалізували 24 із 62, з яких – 10/22 триочкові (45%). Запоріжжя – 26 із 81 та лише 3/18 з периметра (16%).

17/24 – однакова кількість викинутих та реалізованих штрафних.

10:11 – втрати. 18 очок другого шансу у господарів та 17 у гостей.

19:12 – запасні у Запоріжжя грали ефективніше. Щоправда, 15 з 19 очок набрав Ілеледжі. У Хмельницього з лави найрезультативніше себе проявив Потєєв (7 очок).