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"Харківські Соколи" здобули першу перемогу в сезоні Суперліги GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Харківські Соколи" здобули першу перемогу в сезоні Суперліги GGBET
Поєдинок відбувся у Києві. Джерело: ФБУ

17 жовтня в ПС Венето в Києві в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу у Суперлізі GGBET Харківські Соколи обіграли Ніко-Баскет-ЦОП – 82:65. Команди рівно провели першу половину, після чого Соколи виграли третю та четверту чверті й оформили першу перемогу в сезоні.

Харківські Соколи – Ніко-Баскет-ЦОП 82:65 (19:19, 18:16, 20:16, 25:14)

Харківські Соколи:Сушкін 20 очок + 4 підбирання + 4 передачі, Соловйов 15 + 6 підбирань + 1 передача, Сандул 4 + 9 підбирань + 1 передача, Клебан 19 + 11 підбирань + 1 передача, Максим Безима 0 + 1 підбирання – старт; Романиця 13 + 9 підбирань + 1 передача, Клевзуник 6 + 5 підбирань + 2 передачі, Ліщина 3, Змієвський 0, Хохоник 2 + 2 підбирання + 7 передач.

Ніко-Баскет-ЦОП:Сімпсон 12 очок + 3 підбирання + 1 передача, Бешетя 0 + 2 підбирання, Гарбар 5 + 7 підбирань, Сафонов 15 + 2 підбирання + 4 передачі, Водолазський 5 + 1 підбирання – старт; Стрижак 5, Райт 0 + 3 підбирання + 1 передача, Лук'ян 7 + 7 підбирань + 6 передач, Карпюк 8 + 3 підбирання + 2 передачі, Володін 7 + 3 підбирання, Рижков 1 + 1 підбирання.

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Ключове з матчу

Перша чверть завершилася внічию – 19:19, а в другій Ніко-Баскет відривався на вісім очок. На велику перерву Соколи пішли з перевагою у два очки – 37:35. У третій чверті Соколи виграли 20:16, у четвертій – 25:14, довівши максимальний відрив до 19 очок.

Соколи зібрали 62 підбирання проти 40 у суперника, 32 з них на чужому щиті, і набрали 18 очок другого шансу проти семи. Ніко-Баскет втратив м'яч 16 разів, Соколи – 13.

Дмитро Клебан оформив дабл-дабл, по дев'ять підбирань зібрали Максим Сандул та Артем Романиця. Денис Клевзуник провів перший матч у сезоні – 16:52 на майданчику, 6 очок та 5 підбирань. Після травми до складу Соколів повернувся й Андрій Хохоник, який віддав 7 передач.

''Харківські Соколи'' здобули першу перемогу в сезоні Суперліги GGBET

Харківські Соколи – Ніко-Баскет-ЦОП. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Дмитро Клебан. За 29:09 на майданчику набрав 19 очок при 6/9 з гри та 5/8 зі штрафних, додавши 11 підбирань, з яких шість на чужому щиті. Показник ефективності – 27, найвищий у матчі, показник корисності – плюс 19.

Цифри матчу

62 – підбирання Харківських Соколів, 32 з них на чужому щиті.

19 – максимальний відрив Соколів у матчі.

24 – очки лави запасних Соколів, 13 з них набрав Артем Романиця.

10/31 – триочкові Соколів; у Ніко-Баскета 4/18.

7 – передачі Андрія Хохоника, найкращий показник матчу.

1/3 – баланс Харківських Соколів, восьме місце в таблиці. Ніко-Баскет-ЦОП – 0/2, дев'яте місце.

Що далі

Обидві команди проведуть наступні матчі в Києві вже 18 жовтня:

18 жовтня, 12:00. Харківські Соколи – Черкаські Мавпи (ПС Венето, Київ)

18 жовтня, 15:00. Київ-Баскет – Ніко-Баскет-ЦОП (ПС Венето, Київ)

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