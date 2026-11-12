"Харківські Соколи" взяли реванш у "Рівного" в Суперлізі GGBET

12 листопада в ПС "Венето" в Києві в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET "Харківські Соколи" обіграли "Рівне-Dream-ОШВСМ" – 86:75. "Соколи" вели після кожної чверті, а в сезонній серії команд тепер 1:1.

Відео дня

"Рівне" повело на старті, але "Соколи" швидко перехопили ініціативу й виграли першу чверть 29:20. Другу десятихвилинку харків'яни також залишили за собою – 20:17, і на велику перерву пішли з перевагою в дванадцять очок, 49:37. На початку третьої чверті відрив сягнув максимальних 17 очок. "Рівне" відповіло й виграло цю десятихвилинку 23:22, однак скоротити відставання менше ніж до дев'яти очок до кінця матчу не змогло: заключна чверть завершилася внічию, 15:15.

Ключовою стала боротьба під щитами: "Соколи" зібрали 48 підбирань проти 29 у суперника, 23 з них на чужому, і набрали 15 очок другого шансу проти п'яти. Харків'яни також віддали на п'ять втрат менше – 5 проти 10.

"Рівне" було точнішим з гри – 44% проти 41%, зокрема 8/21 з-за дуги проти 8/31, та реалізувало 17 з 18 штрафних. "Соколи" пробивали з лінії дев'ять разів частіше – 22/27.

Єгор Сушкін набрав 17 очок, Андрій Хохоник оформив 11 очок та 5 передач. У складі гостей 22 очки при 8/12 з гри на рахунку Таріга Ейси, 15 набрав Олександр Поносов, сім передач віддав Демаріус Джейкобс.

"Харківські Соколи" – "Рівне-Dream-ОШВСМ" – 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)