''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зізналася, наскільки важко їй дався вересень у Києві, протягом якого російські окупанти намагалися паралізувати столицю постійними атаками безпілотників, до яких час від часу додавали балістику. У чемпіонки світу виникли серйозні проблеми з організацією роботи власної академії, навіть доходило до сліз. Але вона не хотіла жалітися, а навпаки – надихнути інших не опускати руки.

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"Зараз неймовірно важко. Вересень – це такий місяць, коли ми всі, навіть в умовах війни, але все одно щось плануємо – розклад для своєї дитини, школа, гуртки. На роботі так само ми зазвичай плануємо, в моєму випадку работу академії – графік тренувань, розклад змагань, розклад зборів, куди ми їдемо, хто їде, хто з тренерів їде тощо", – розповіла колишня гімнастка у своєму Instagram.

Але у вересні, як не намагалася Різатдінова, у неї нічого не планувалося через постійні атаки росіян: "В якийсь момент у мене просто опустилися руки, тому що неможливо щось планувати, коли у тебе тривога 24 на 7. А одного дня тренери підходять і кажуть: "Ми їдемо за кордон, тому що нам просто неймовірно страшно".

"Після обстрілу група дітей просто роз'їжджається так само за кордон, і ти сидиш і кожного дня думаєш, у який зал сьогодні буде приліт і як далі бути. Тобто ти вже прораховуєш усі позитивні і негативні моменти, які можуть з тобою статися. Ти не розумієш, що робити із власною дитиною, ти не розумієш, що робити з дітьми у нас в академії, яких біля ста", – відзначила Ганна.

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У той момент Різатдінова зрозуміла, що повинна планувати не розклад тренувань в Києві, а якісь виїзди за кордон, тренувальні збори.

"Ти взагалі змінюєш процеси змагань, розумієш, що від київських треба зараз відмовлятися, і все максимально переносити на Захід України, де хоч якось безпечніше. Я впевнена, що у вересні у вас так само був якийсь хаос, постійна тривожність, просто тому, що ти не розумієш, куди, як, коли. Ми не можемо дійти до тренувального процесу, тому що знов ці постійні тривоги. На тому тижні я прийшла останній день в зал, просто сіла і почала плакати", – зізналась Ганна.

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"Я зараз не жаліюся, адже розумію, що комусь набагато складніше. Я просто не розуміла, як далі. І от в цей момент до мене прийшли небайдужі люди, які протягнули руку допомоги і сказали: "Аню, є така кількість дітей, давай будемо намагатися вивезти їх за кордон, щоб вони хоча б два тижні потренувалися спокійно", – розповіла олімпійська призерка.

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З словами Різатдінової, була пророблена дуже велика робота, щоб все організувати, але 19 дітей виїхали на збори на межі України.

"На жаль, не вся академія виїхала, але коли побачила їхні світлини, то прям надихнулася, тому що діти посміхаються. У них хоча б два тижні не буде цих тривог, а тренувальний процес без паузи. Вони хоча б на деякий час зможуть просто забути про цей жах, не будуть бігати по цих підвалах. І я настільки зраділа і надихнулася цим", – відзначила титулована гімнастка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Різатдінова зізналася, скільки тисяч доларів витрачає на життя в Києві.