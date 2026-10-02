''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоГорять 8 резервуарів загальною площею 15 000 кв. метрів: стали відомі перші наслідки ураження ЛВДС "Самара" у Росії. ФотоРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачують

"Хаос, постійна тривожність": титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Олена Павлова
Олена Павлова
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
"Хаос, постійна тривожність": титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон
Ганна Різатдінова пережила важкий вересень, але закликала не опускати рук

Призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зізналася, наскільки важко їй дався вересень у Києві, протягом якого російські окупанти намагалися паралізувати столицю постійними атаками безпілотників, до яких час від часу додавали балістику. У чемпіонки світу виникли серйозні проблеми з організацією роботи власної академії, навіть доходило до сліз. Але вона не хотіла жалітися, а навпаки – надихнути інших не опускати руки.

"Зараз неймовірно важко. Вересень – це такий місяць, коли ми всі, навіть в умовах війни, але все одно щось плануємо – розклад для своєї дитини, школа, гуртки. На роботі так само ми зазвичай плануємо, в моєму випадку работу академії – графік тренувань, розклад змагань, розклад зборів, куди ми їдемо, хто їде, хто з тренерів їде тощо", – розповіла колишня гімнастка у своєму Instagram.

''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Ганна Різатдінова. Джерело: instagram.com/anna_rizatdinova

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 12,9 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 12,9 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 10,7 т.
"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика
icon 10,7 т.
"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 6,4 т.
Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією
icon 6,4 т.
Штучний інтелект назвав точний рахунок матчу України з Північною Ірландією

Але у вересні, як не намагалася Різатдінова, у неї нічого не планувалося через постійні атаки росіян: "В якийсь момент у мене просто опустилися руки, тому що неможливо щось планувати, коли у тебе тривога 24 на 7. А одного дня тренери підходять і кажуть: "Ми їдемо за кордон, тому що нам просто неймовірно страшно".

"Після обстрілу група дітей просто роз'їжджається так само за кордон, і ти сидиш і кожного дня думаєш, у який зал сьогодні буде приліт і як далі бути. Тобто ти вже прораховуєш усі позитивні і негативні моменти, які можуть з тобою статися. Ти не розумієш, що робити із власною дитиною, ти не розумієш, що робити з дітьми у нас в академії, яких біля ста", – відзначила Ганна.

У той момент Різатдінова зрозуміла, що повинна планувати не розклад тренувань в Києві, а якісь виїзди за кордон, тренувальні збори.

''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Ганна Різатдінова. Джерело: instagram.com/anna_rizatdinova

"Ти взагалі змінюєш процеси змагань, розумієш, що від київських треба зараз відмовлятися, і все максимально переносити на Захід України, де хоч якось безпечніше. Я впевнена, що у вересні у вас так само був якийсь хаос, постійна тривожність, просто тому, що ти не розумієш, куди, як, коли. Ми не можемо дійти до тренувального процесу, тому що знов ці постійні тривоги. На тому тижні я прийшла останній день в зал, просто сіла і почала плакати", – зізналась Ганна.

"Я зараз не жаліюся, адже розумію, що комусь набагато складніше. Я просто не розуміла, як далі. І от в цей момент до мене прийшли небайдужі люди, які протягнули руку допомоги і сказали: "Аню, є така кількість дітей, давай будемо намагатися вивезти їх за кордон, щоб вони хоча б два тижні потренувалися спокійно", – розповіла олімпійська призерка.

''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Різатдіновій потрібен новий килим у зал

''Хаос, постійна тривожність'': титулована українська гімнастка зізналась, що довело її до сліз у вересні і змусило вивозити дітей за кордон

Ганна Різатдінова з вихованками своєї академії. Джерело: instagram.com/anna_rizatdinova

З словами Різатдінової, була пророблена дуже велика робота, щоб все організувати, але 19 дітей виїхали на збори на межі України.

"На жаль, не вся академія виїхала, але коли побачила їхні світлини, то прям надихнулася, тому що діти посміхаються. У них хоча б два тижні не буде цих тривог, а тренувальний процес без паузи. Вони хоча б на деякий час зможуть просто забути про цей жах, не будуть бігати по цих підвалах. І я настільки зраділа і надихнулася цим", – відзначила титулована гімнастка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Різатдінова зізналася, скільки тисяч доларів витрачає на життя в Києві.

Схожі теми
Художня гімнастикаГанна РізатдіноваГанна Різатдінова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись