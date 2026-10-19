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"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва
Хргович оцінив Гассієва

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією Міжнародної федерації боксу Філіп Хргович (21-1, 16 КО) різко висміяв росіянина Мурата Гассієва (33-2, 26 КО). Хорватський спортсмен зазначив, що представник країни-агресора взагалі не вписується в королівський дивізіон.

Про це Хргович заявив в інтерв’ю відеосервісу DAZN, аналізуючи ситуацію з суперниками у ваговій категорії, пише сайт таблоїду The Sun. 34-річний супертяж із Загреба порадив росіянину перейти у першу важку вагу, де той і виступав донедавна.

''Карлик із Росії. Йому тут не місце'': чемпіон світу епічно принизив Гассієва

Філіп Хргович

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''Карлик із Росії. Йому тут не місце'': чемпіон світу епічно принизив Гассієва

Усик переміг Гассієва у важкій вазі у 2018 році.

"Мурат Гассієв – карлик із Росії. Йому тут не місце. Йому треба повернутися у крузервейт. Побачимо, що буде далі з моїм майбутнім. Разом із моїм промоутером визначимося з наступним суперником", – сказав Хргович.

Зазначимо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) понизила Гассієва в чемпіонському статусі, виставивши на бій Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) титул WBA Super. Це викликало гнівну реакцію самого росіянина. До цього щодо Мурата різко висловився американець Джарелл Міллер (27-1-2, 22 КО).

''Карлик із Росії. Йому тут не місце'': чемпіон світу епічно принизив Гассієва

Джошуа та Ф'юрі битимуться 11 грудня. Джерело: Matchroom Boxing

''Карлик із Росії. Йому тут не місце'': чемпіон світу епічно принизив Гассієва

Мурат Гассієв. Джерело: Instagram Мурата Гассієва.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці серпня Філіп Хргович сенсаційно нокаутував британську зірку Мозеса Ітауму.

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