Уряд Ізраїлю на чолі з Біньяміном Нетаньягу подав скаргу до Союзу європейських футбольних асоціацій на турецький "Галатасарай", пише The Atletic. Приводом стали банери на підтримку Палестини, які вболівальники стамбульського клубу розмістили на трибунах перед матчем Ліги чемпіонів проти англійської "Астон Вілли".

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Як повідомив президент "Галатасарая" Дурсун Озбек у заяві турецькому телеканалу HT Spor, клуб отримав повідомлення про претензії з боку ізраїльського уряду. За його словами, ізраїльська сторона звернулася до УЄФА через гасла, що з’явилися на стадіоні.

Матч з "Астон Віллою" відбувся у вівторок, 24 листопада. Перед грою на трибунах стадіону "Алі Самі Єн" з’явилися кілька великих банерів із посланнями на підтримку жителів сектору Гази.

На одному з них було написано: "Ніколи не забувайте Газу, не мовчіть про геноцид". Інший містив звернення: "Ви – гідність, честь і гордість людства, о Газо". Ще один банер за воротами закликав: "Звільніть Палестину".

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Озбек заявив, що позиція клубу не пов’язана з політичною діяльністю, а ґрунтується на гуманності та совісті. Він також наголосив, що турецький народ і надалі підтримуватиме палестинців і не мовчатиме про те, що з ними відбувається.

Глава "Галатасарая" висловив сподівання, що УЄФА не задовольнить скаргу, яку він назвав продиктованою політичними мотивами. На думку Озбека, захист футболу від політики не має означати покарання за вияв людяності та співчуття.

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В УЄФА відмовилися коментувати, чи надходило офіційне звернення від ізраїльського уряду. Водночас в організації уточнили, що прапори та зображення Палестини не вважаються провокаційними й дозволені на змаганнях під егідою союзу без застосування дисциплінарних санкцій.

Галатасарай і раніше демонстрував підтримку палестинцям під час європейських матчів. Клуб також публікував відповідні матеріали у своїх офіційних акаунтах. Зокрема, на матчах нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів з’являлися банери з написом: "Людство втратило совість у Газі".